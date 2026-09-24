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Jueves 24 de septiembre de 2026

Operativo federal en Bosques de San Francisco; reportan retención de empresario de Energética Carvel

Un despliegue de fuerzas federales se registró durante la mañana de este jueves en distintos puntos de la ciudad de Chihuahua, entre ellos el fraccionamiento Bosques de San Francisco y las instalaciones de la empresa Energética Carvel, en medio de versiones sobre la presunta retención de su propietario, Carlos Alberto Velázquez.

El operativo comenzó con la presencia de elementos de la Guardia Nacional en las oficinas de Energética Carvel, ubicadas en la colonia Robinson, en el cruce de las calles Industrial 1 e Industrial 2.

En el lugar se observó a varios efectivos federales, quienes mantuvieron bajo resguardo las instalaciones de la empresa mientras se desarrollaban las diligencias.

Posteriormente, se reportó otro despliegue en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Bosques de San Francisco, donde trascendió que habría sido retenido Carlos Alberto Velázquez, propietario de Energética Carvel.

En este segundo punto se reportó la presencia de aproximadamente 20 elementos del Ejército Mexicano, así como cuatro camionetas utilizadas durante el operativo. También participó personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado oficialmente el motivo de las diligencias, si existe alguna orden judicial relacionada con los operativos ni la situación jurídica del empresario.

Se espera que las dependencias federales competentes den a conocer en las próximas horas los resultados de las intervenciones realizadas tanto en las instalaciones de Energética Carvel como en el domicilio ubicado en Bosques de San Francisco.

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