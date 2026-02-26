Oposición alerta que reforma electoral de Sheinbaum “dinamita la democracia” y fortalece a Morena

Jueves 26 de febrero de 2026

Diputados y senadores de oposición han lanzado fuertes críticas a la propuesta de reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, advirtiendo que los cambios podrían dinamitar la democracia y no abordan problemas clave como la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó la iniciativa como una “Ley Maduro” y advirtió que podría fomentar prácticas como los llamados acordeones en la votación de diputaciones, con lo que se favorecería a las mayorías y se dificultaría la representación de la oposición. Moreira afirmó que la bancada priista no respaldará el proyecto porque, a su juicio, limita a los partidos opositores y fortalece el control político de un solo grupo.

Por su parte, el senador Ricardo Anaya, jefe de la bancada del PAN, señaló que una verdadera reforma debería incluir mecanismos estrictos para combatir la intervención del crimen organizado y el financiamiento ilícito en campañas, como la pérdida de registro de partidos que reciban recursos de grupos delictivos. Anaya afirmó que el actual proyecto carece de esas medidas y acusó al oficialismo de resistirse a sancionar adecuadamente estas prácticas.

Las críticas de la oposición también apuntan a que la iniciativa elimina mecanismos de transparencia y representación proporcional, y debilita contrapesos institucionales sin resolver problemas fundamentales del sistema político mexicano.