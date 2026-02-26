México

Oposición alerta que reforma electoral de Sheinbaum “dinamita la democracia” y fortalece a Morena

Diputados y senadores de oposición han lanzado fuertes críticas a la propuesta de reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, advirtiendo que los cambios podrían dinamitar la democracia y no abordan problemas clave como la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó la iniciativa como una “Ley Maduro” y advirtió que podría fomentar prácticas como los llamados acordeones en la votación de diputaciones, con lo que se favorecería a las mayorías y se dificultaría la representación de la oposición. Moreira afirmó que la bancada priista no respaldará el proyecto porque, a su juicio, limita a los partidos opositores y fortalece el control político de un solo grupo.

Por su parte, el senador Ricardo Anaya, jefe de la bancada del PAN, señaló que una verdadera reforma debería incluir mecanismos estrictos para combatir la intervención del crimen organizado y el financiamiento ilícito en campañas, como la pérdida de registro de partidos que reciban recursos de grupos delictivos. Anaya afirmó que el actual proyecto carece de esas medidas y acusó al oficialismo de resistirse a sancionar adecuadamente estas prácticas.

Las críticas de la oposición también apuntan a que la iniciativa elimina mecanismos de transparencia y representación proporcional, y debilita contrapesos institucionales sin resolver problemas fundamentales del sistema político mexicano.

Localizan con vida a tres hermanos privados de la libertad en Aldama

Testimonios corroboran explotación sexual y laboral en rancho de Chihuahua

Presenta Síndica Iniciativa para reformar reglamento en materia de peritos catastrales y valuadores

Reportan muerte de presunto integrante del CJNG durante operativo en Tapalpa

Atiende Gobierno del Estado a familias en situación de desplazamiento provenientes de Guadalupe y Calvo
Muere Rubén Guerrero “El R1” durante operativo contra “El Mencho” en Tapalpa
Videojuegos y objetos personales, hallazgos en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa
Estados Unidos declara fallecido a Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes
Realiza SSPE revisión extraordinaria en el CERESO Estatal No. 5 de Nuevo Casas Grandes
Brote de gripe aviar H5N1 afecta a elefantes marinos en California
Hillary Clinton asegura desconocer los crímenes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell
Fiscalía impugna amparo que liberó al propietario del crematorio "Plenitud"

Reducción de carriles en Los Nogales por montaje de trabes en Paso Superior
Reforma Electoral obliga a plurinominales a hacer campaña de tierra para 2027
Prevé Protección Civil incremento de temperaturas en Chihuahua