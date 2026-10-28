Ordena juez de EU arresto de Manuel Arroyo, propietario de El Financiero

Miércoles 28 de octubre de 2026

La orden contra el empresario mexicano podrá ejecutarse si ingresa a territorio estadounidense; deriva del litigio que mantiene con Fox por un adeudo que, según la compañía, supera los 70 millones de dólares.

Ciudad de México.- Un juez federal de Estados Unidos emitió una orden de arresto contra el empresario Manuel Arroyo, propietario de Grupo Lauman y de El Financiero, como parte del litigio que mantiene con empresas de Fox por derechos de transmisión.

La resolución fue emitida por el juez Jed S. Rakoff, del Distrito Sur de Nueva York, y establece que la orden podrá ser ejecutada en caso de que Arroyo ingrese a Estados Unidos.

La medida deriva del presunto incumplimiento de disposiciones judiciales previamente ordenadas, entre ellas el congelamiento de cuentas y activos relacionados con el litigio.

De acuerdo con la resolución, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, Mexico Sports Distribution (MSD) habría realizado más de 100 transferencias por un monto superior a 12 millones de dólares, pese a que sus activos estaban sujetos a una orden de congelamiento.

El tribunal determinó además que, mientras Arroyo y MSD no subsanen el desacato, se tendrá por acreditado dentro del procedimiento que el empresario dirigió personalmente dichas transferencias.

El conflicto se originó después de que Fox Corporation, Fox Media y Fox Sports en Español demandaran a Arroyo por un presunto incumplimiento en el pago de derechos de transmisión en México a través de Media Deportes México (MDM), propiedad de Grupo Lauman.

Según Fox, el adeudo relacionado con el litigio supera actualmente los 70 millones de dólares.

Ante el presunto desacato a las medidas cautelares y a petición de las empresas demandantes, el juez decidió emitir la orden de arresto.

La orden estadounidense no implica una detención automática en México: de acuerdo con la resolución reportada, su ejecución está prevista si Manuel Arroyo ingresa a territorio de Estados Unidos.