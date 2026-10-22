Ordenan a Meta pagar 25 mil millones de dólares por engañar a usuarios sobre privacidad

Jueves 22 de octubre de 2026

Santa Fe, Nuevo México.– Un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar 25 mil millones de dólares por engañar a usuarios de Facebook sobre sus prácticas de privacidad y manejo de datos, en una de las sanciones más elevadas impuestas hasta ahora contra una empresa tecnológica.

La resolución deriva de una demanda presentada por el estado en 2021, relacionada con el escándalo de Cambridge Analytica. Un jurado determinó el mes pasado que Meta cometió alrededor de 43 millones de violaciones a las leyes estatales de protección al consumidor.

El juez Francis J. Mathew sostuvo que la empresa y sus directivos engañaron deliberadamente al público durante años sobre el control que los usuarios tenían respecto de su información personal y consideró que la magnitud y reiteración de las conductas justificaban una sanción de gran alcance.

El estado había solicitado inicialmente hasta 40 mil millones de dólares. La resolución judicial llegó a calcular daños por una cantidad muy superior, aunque finalmente la sanción fue fijada en 25 mil millones.

De acuerdo con las autoridades de Nuevo México, los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para la educación pública.

El fiscal general estatal, Raúl Torrez, sostuvo que la decisión demuestra que ninguna empresa está por encima de la ley, mientras que Meta anunció que apelará el fallo.

La compañía argumentó que la demanda pretende imponer nuevas restricciones sobre la actividad de los usuarios en internet y expresó confianza en revertir la resolución durante el proceso de apelación.

El caso retoma uno de los principales cuestionamientos contra Facebook desde 2018, cuando se reveló que Cambridge Analytica había obtenido datos de millones de usuarios sin su conocimiento para elaborar perfiles con fines políticos.

Durante el juicio, los abogados del estado contrastaron declaraciones públicas de Mark Zuckerberg y otros directivos con comunicaciones internas de la compañía. El jurado determinó que 26 de 29 declaraciones analizadas resultaron injustas o engañosas.