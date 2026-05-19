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Martes 19 de mayo de 2026

Ordenan arresto de agente de ICE acusado de disparar contra migrante venezolano en Minnesota

Autoridades del condado de Hennepin, en el estado de Minnesota, emitieron una orden de arresto contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acusado de disparar contra un migrante venezolano durante un operativo realizado en enero pasado en Minneapolis.

El agente identificado como Christian Castro, de 52 años, enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado con arma peligrosa y un cargo adicional por presuntamente presentar una denuncia falsa.

El caso está relacionado con el tiroteo ocurrido el 14 de enero, en el que resultó herido el venezolano Julio César Sosa Celis, quien recibió un disparo en la pierna. Según fiscales estatales, el agente habría disparado a través de la puerta de un apartamento mientras perseguía a otra persona durante un operativo migratorio.

Inicialmente, autoridades federales acusaron a Sosa Celis y a Alfredo Alejandro Aljorna de atacar a agentes con una escoba y una pala para nieve; sin embargo, posteriormente un juez federal desestimó esos cargos tras revelarse inconsistencias en los testimonios y evidencia en video que contradijo la versión oficial.

La fiscal del condado, Mary Moriarty, señaló que tanto Sosa Celis como el otro hombre involucrado se encontraban legalmente en Estados Unidos al momento de los hechos.

El caso ha generado atención nacional debido a las tensiones entre autoridades estatales y federales respecto a la rendición de cuentas de agentes migratorios durante operativos de control migratorio realizados en Minnesota.

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