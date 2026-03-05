Ordenan evacuar zona cercana a la embajada de Estados Unidos en Doha por medida de seguridad

Jueves 5 de marzo de 2026

El Ministerio del Interior de Qatar ordenó la evacuación preventiva de residentes que viven cerca de la embajada de Estados Unidos en Doha, como parte de una medida de seguridad implementada en la zona.

De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, elementos policiales se encuentran en el área solicitando de manera tranquila a las personas que abandonen el lugar. Algunos residentes señalaron que las autoridades les están proporcionando opciones de alojamiento temporal, mientras que a otros se les indicó trasladarse a una estación del metro cercana.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la existencia de una amenaza específica o inminente. Sin embargo, la medida ocurre después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera una advertencia para que sus ciudadanos abandonen de inmediato el Medio Oriente, incluso recomendando trasladarse a países como Omán o Arabia Saudita en caso de no encontrar vuelos comerciales disponibles en la región.