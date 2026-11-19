Jueves 19 de noviembre de 2026

Un juzgado rechazó la disculpa pública presentada por el productor Luis de Llano en el caso de Sasha Sokol y le impuso un nuevo arresto de 36 horas por incumplimiento de las órdenes judiciales, informó el equipo legal de la cantante.

Mediante un comunicado, los abogados de Sokol señalaron que el pasado 17 de noviembre el órgano judicial determinó que la disculpa difundida por De Llano no cumplía con los términos establecidos en la sentencia.

Por ello, ordenó retirar el video publicado en YouTube y reiteró que el productor deberá ofrecer una disculpa pública conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.

La representación legal aclaró que no fue Sasha Sokol quien rechazó la disculpa, sino el propio juzgado, al considerar que el contenido presentado no constituye el cumplimiento de la resolución.

De acuerdo con el comunicado, De Llano argumentó que la disculpa ordenada era inconstitucional y que podría implicar una autoincriminación; sin embargo, la jueza desestimó ambos planteamientos.

Los abogados recordaron que la sentencia fue confirmada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2025.

Asimismo, afirmaron que el productor ha presentado más de 30 escritos, apelaciones y amparos para modificar o evitar el cumplimiento de la resolución, mientras que el juzgado ha tenido que requerirle en 13 ocasiones que acate lo ordenado.

Finalmente, el equipo legal advirtió que la persistencia en el incumplimiento podría generar nuevas consecuencias jurídicas.

La defensa de Sasha Sokol sostuvo que la disculpa pública constituye una medida de reparación ordenada judicialmente y que su cumplimiento es obligatorio.