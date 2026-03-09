Ordenan reabrir investigación contra agentes de la Policía Estatal por presuntas irregularidades

Lunes 9 de marzo de 2026

El abogado Irving Anchondo Valdez informó que un juez ordenó la reapertura de una investigación penal en contra de dos agentes de la Policía Estatal Investigadora por presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal.

De acuerdo con la defensa, la determinación fue emitida por el Juan Pablo Campos López, dentro de la causa penal 2074/2023, en la que se analizó la legalidad de la resolución emitida por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la cual previamente había ordenado el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación correspondiente.

Con la nueva resolución judicial, los agentes Susana Iveth “N” e Isaac Miguel “N”, adscritos a la Policía Estatal Investigadora de Chihuahua, volverán a ser investigados por el probable delito de prevaricación.

Según lo expuesto por la defensa, los elementos policiales son señalados de haber presuntamente falsificado un acta de entrevista atribuida a un vecino de Christopher Daniel James Barousse, con el objetivo de generar una supuesta falta de arraigo que justificara la prisión preventiva en su contra durante el año 2020.

El abogado indicó que dicha medida cautelar fue posteriormente revocada mediante un amparo federal, y recordó que James Barousse fue finalmente absuelto de los cargos por un tribunal de enjuiciamiento en 2024.

Anchondo Valdez señaló que este caso podría evidenciar irregularidades en investigaciones realizadas durante el operativo conocido como Operación Justicia para Chihuahua, al comparar la situación con anomalías detectadas previamente en el proceso contra el exauditor Jesús Manuel Esparza Flores.

El litigante sostuvo que, de acreditarse el delito de prevaricación, las sanciones contempladas por la ley podrían ir de dos a ocho años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por diez años. Mientras tanto, la investigación deberá continuar para determinar la responsabilidad de los agentes señalados.