Chihuahua

23.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 28 de octubre de 2025

Organización civil interpondrá amparo contra cobro de accesorios vehiculares en Chihuahua

Integrantes de la organización civil Reforestemos anunciaron que presentarán un amparo en contra del cobro de accesorios vehiculares, concepto que las autoridades estatales catalogan como multas y recargos por adeudo vehicular.

A través de redes sociales, el colectivo —dedicado principalmente a temas de protección ambiental— informó que el recurso legal busca eliminar dicho cobro, el cual ha generado inconformidad entre la ciudadanía por considerarse excesivo.

Diversos automovilistas han señalado que los montos por “accesorios” pueden alcanzar entre 6 mil y hasta más de 17 mil pesos, superando en algunos casos el valor del propio vehículo.

De acuerdo con la definición publicada en el Diario Oficial de la Federación, los accesorios corresponden a “los ingresos percibidos por concepto de recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnizaciones asociados a los impuestos cuando estos no se cubran oportunamente”.

En respuesta a las críticas, el secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, ha destacado que el programa “Borrón y Cuenta Nueva” ofrece descuentos en la revalidación vehicular, así como rebajas en multas y recargos para los contribuyentes con adeudos.

El colectivo Reforestemos adelantó que el amparo será presentado en los próximos días y reiteró su llamado a los ciudadanos afectados a sumarse a la acción legal, argumentando que el cobro vulnera los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.

JMAS lanza programa “Ponte al Corriente con el Agua” con descuentos de hasta el 100% en multas y recargos

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Cabildos de Chihuahua y otras localidades apoyan iniciativa para eliminar ISR en aguinaldos

En licitación gaza Teófilo–Periférico; construcción iniciará en diciembre

Detienen en Miami a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Cierra este 3 de noviembre convocatoria del Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez 2025”
Feria Regional de Saucillo deja a expositores derrama económica superior a los 295 mil pesos
Partido Verde organiza la primera Carrera Verde Chihuahua 5K
Fotógrafos capturan raro fenómeno atmosférico en Nueva Zelanda: los “red sprites”
EU destruye cuatro “narcolanchas” en operativo marítimo; hay 14 muertos y un sobreviviente
Ampliarán dos planteles de bachillerato en Ciudad Juárez como parte del Plan Nacional de Bachillerato 2026
SAT supera meta de recaudación por fiscalización en 2024 con un 144% más de lo previsto
EE. UU. firma acuerdo de 80 mil millones de dólares para impulsar energía nuclear destinada a la inteligencia artificial

Municipios

Más Noticias

Rehabilitación de la ciclopista de la Ciudad Deportiva registra un 95% de avance
Fuerte terremoto de magnitud 6.1 sacude el oeste de Turquía
Buscan a Ximena Cerecedes Blancarte, joven desaparecida en Chihuahua Capital