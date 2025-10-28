Organización civil interpondrá amparo contra cobro de accesorios vehiculares en Chihuahua

Martes 28 de octubre de 2025

Integrantes de la organización civil Reforestemos anunciaron que presentarán un amparo en contra del cobro de accesorios vehiculares, concepto que las autoridades estatales catalogan como multas y recargos por adeudo vehicular.

A través de redes sociales, el colectivo —dedicado principalmente a temas de protección ambiental— informó que el recurso legal busca eliminar dicho cobro, el cual ha generado inconformidad entre la ciudadanía por considerarse excesivo.

Diversos automovilistas han señalado que los montos por “accesorios” pueden alcanzar entre 6 mil y hasta más de 17 mil pesos, superando en algunos casos el valor del propio vehículo.

De acuerdo con la definición publicada en el Diario Oficial de la Federación, los accesorios corresponden a “los ingresos percibidos por concepto de recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnizaciones asociados a los impuestos cuando estos no se cubran oportunamente”.

En respuesta a las críticas, el secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, ha destacado que el programa “Borrón y Cuenta Nueva” ofrece descuentos en la revalidación vehicular, así como rebajas en multas y recargos para los contribuyentes con adeudos.

El colectivo Reforestemos adelantó que el amparo será presentado en los próximos días y reiteró su llamado a los ciudadanos afectados a sumarse a la acción legal, argumentando que el cobro vulnera los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.