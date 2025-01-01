Chihuahua

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Órgano Interno de Control implementa procedimiento de revisión patrimonial de funcionarios

La titular del Órgano Interno de Control (OIC), Carmen Hidalgo, informó que el municipio ha puesto en marcha un procedimiento para revisar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y detectar posibles irregularidades.

Durante una reciente entrevista, Hidalgo explicó que el proceso puede concluir de dos maneras:

Certificación: Cuando no se detectan anomalías en la declaración patrimonial, el funcionario recibe una certificación que acredita la transparencia de su gestión.

Detección de irregularidades: Si se identifica algún error o falta, el funcionario debe subsanarlo presentando la información requerida. En caso de que no se cumpla, se presentan denuncias ante las autoridades competentes.

La funcionaria precisó que:

En faltas administrativas, como el ocultamiento de bienes, la denuncia se presenta ante el propio OIC o la autoridad investigadora correspondiente.

En casos de enriquecimiento ilícito, el caso se remite a la Fiscalía Anticorrupción.

Hidalgo adelantó que próximamente se publicarán los resultados de estas revisiones, como parte del compromiso del municipio con la transparencia y la rendición de cuentas.

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

