¡Orgullo chihuahuense! Amaia Cortes conquista dos oros en mundial de karate

Miércoles 28 de octubre de 2026

La karateca chihuahuense Amaia Edith Cortes Fierro, de 17 años, conquistó dos primeros lugares durante la ISKF World Shoto Cup 2026, realizada del 22 al 25 de octubre en Mérida, Yucatán.

Amaia formó parte de la delegación de 71 atletas chihuahuenses que acudieron a la competencia para representar a México.

La joven consiguió su primer campeonato en la modalidad de kata individual, donde destacó por su técnica y ejecución.

Además, obtuvo otro primer lugar en kata por equipos, junto con Maité Villanueva y Sofía Ríos.

Amaia cursa actualmente el quinto semestre de bachillerato y combina sus estudios con su preparación deportiva.

La karateca entrena en el Dojo Bodhidharma, bajo la dirección del sensei Mauricio Urquídi, con quien continúa su preparación para futuras competencias.

Con sus dos primeros lugares, la joven chihuahuense cerró con una destacada participación en uno de los principales encuentros internacionales de su disciplina.