Ortiz Orpinel se coloca entre los cinco alcaldes mejor evaluados de México

Lunes 31 de agosto de 2026

El presidente municipal en funciones de Ciudad Juárez, Héctor Ortiz Orpinel, alcanzó una aprobación de 61.4%, resultado que lo ubicó en el quinto lugar nacional del ranking de 150 alcaldes elaborado por Consulta Mitofsky correspondiente a agosto.

Además de ingresar al Top 5 nacional, Ortiz Orpinel se posicionó como el cuarto alcalde de Morena mejor evaluado, segundo entre los presidentes municipales de ciudades fronterizas y tercero entre los municipios más poblados del país.

El resultado ocurre poco más de dos meses después de que Ortiz Orpinel asumiera la Presidencia Municipal de Juárez, tras la licencia solicitada por Cruz Pérez Cuéllar y aprobada por el Cabildo el pasado 17 de junio.

Otros alcaldes de Chihuahua en el ranking

Entre los presidentes municipales del estado también destacó Humberto Pérez, de Cuauhtémoc, quien ocupó el lugar 17 nacional con 55.8% de aprobación y se colocó cuarto entre los alcaldes panistas.

Salvador Calderón, de Parral, obtuvo 55.1% y apareció en el sitio 21 nacional; mientras que Jorge Aldana, de Camargo, registró 54.9%, colocándose en la posición 24.

Por su parte, el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, alcanzó 54.1% de aprobación, resultado que lo ubicó en el lugar 35 nacional, además del sitio 11 entre los alcaldes del PAN y noveno entre los presidentes municipales de capitales estatales.

Más abajo aparecen Edith Escárcega, alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, con 49.2% y la posición 88; así como Jesús Valenciano, de Delicias, quien registró 46.7% y ocupó el lugar 109.

Ortiz Orpinel se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento y suplente del alcalde antes de asumir temporalmente la Presidencia Municipal. La licencia otorgada a Pérez Cuéllar es renunciable, por lo que éste puede solicitar su reincorporación al cargo.