Óscar Aparicio reporta colección de autos adquiridos a precios bajos

Viernes 6 de marzo de 2026

El excomisionado de la Policía Estatal de Chihuahua, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, declaró en su información patrimonial la posesión de varios vehículos, entre ellos modelos clásicos que aseguró haber adquirido a precios considerablemente bajos en comparación con su valor de mercado.

De acuerdo con información publicada por el diario El Universal, el actual secretario de Seguridad del Pueblo en el estado de Chiapas reportó ser propietario de una colección de cinco automóviles.

Entre ellos destaca un automóvil BMW 1961 que, según su declaración, compró en julio de 2022 por 12 mil pesos en efectivo. Este tipo de vehículo clásico, en buenas condiciones, puede alcanzar un valor aproximado de 430 mil pesos en el mercado.

La colección también incluye un Jeep Mutt 1971 y un Land Rover Santana 1985, considerados vehículos de interés para coleccionistas.

Además de los automóviles, Aparicio Avendaño reportó la posesión de 10 bienes inmuebles: seis terrenos, un rancho, dos casas y un local comercial. De acuerdo con la declaración, tres de estos predios fueron obtenidos mediante la figura de cesión, es decir, sin realizar un pago directo por ellos.

El funcionario también declaró una colección de joyas adquiridas entre 2010 y 2023, con un valor total de un millón 158 mil pesos durante ese periodo.

Originario de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, Aparicio Avendaño se desempeñó como titular de la Comisión Estatal de Seguridad en Chihuahua desde diciembre de 2016 hasta el 14 de mayo de 2020, durante la administración del entonces gobernador Javier Corral Jurado. Posteriormente fue creada la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en la entidad.