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Martes 17 de marzo de 2026

Óscar Estupiñán renueva con FC Juárez hasta 2029

El Futbol Club Juárez anunció que el delantero colombiano Óscar Estupiñán continuará defendiendo los colores de los Bravos, tras llegar a un acuerdo para renovar su contrato con la institución fronteriza hasta junio de 2029.

Desde su llegada al conjunto juarense, el atacante sudamericano se ha consolidado como una pieza clave en el sistema ofensivo del equipo, destacando por su capacidad goleadora, movilidad y experiencia dentro del terreno de juego.

Estupiñán se ha ganado el reconocimiento de la afición y del club, posicionándose como el segundo máximo goleador en la historia del equipo en Primera División, con 23 anotaciones en 56 partidos, solo por detrás de Darío Lezcano, quien suma 33 goles con los Bravos.

La renovación del delantero representa un paso importante en la consolidación del proyecto deportivo del FC Juárez, apostando por mantener una base sólida de jugadores que han demostrado compromiso y rendimiento.

Además, el futbolista expresó su agradecimiento hacia la afición y su satisfacción por continuar formando parte del club y de la ciudad.

El FC Juárez reconoció la disposición de Estupiñán para extender su vínculo y le deseó éxito en esta nueva etapa defendiendo los colores del equipo fronterizo.

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