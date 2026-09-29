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Martes 29 de septiembre de 2026

Otorgan 20 becas a chihuahuenses para formación en semiconductores con Arizona State University

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet), dio a conocer a las 20 personas seleccionadas para participar en el programa de Entrenamiento Estratégico en Semiconductores, desarrollado en colaboración con Arizona State University (ASU).

Como parte de la estrategia Talento Chihuahua, esta iniciativa brinda una oportunidad de especialización internacional a perfiles inclindos hacia la ingeniería, la investigación y el sector industrial, con el propósito de fortalecer las capacidades del talento chihuahuense en una industria clave para el desarrollo tecnológico y económico.

Las y los seleccionados iniciarán este mes su proceso de formación, que concluirá en enero de 2027. El programa contempla dos sesiones virtuales sincrónicas, además de una visita académica de tres días al campus de Arizona State University, en Tempe, Arizona.

El programa está enfocado en temas relacionados con el co-diseño, la introducción de nuevos productos (NPI), el ensamble, testeo y empaque (ATP) de semiconductores, áreas fundamentales dentro de la cadena de valor de esta industria.

La beca incluye vuelo redondo Chihuahua-Phoenix, viáticos, hospedaje, alimentos, materiales académicos y constancia de finalización, lo que permitirá a las y los participantes complementar su experiencia profesional con conocimientos especializados y una perspectiva internacional.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo de talento en áreas estratégicas como semiconductores, inteligencia artificial, manufactura avanzada y electromovilidad, además de fortalecer la vinculación entre la academia, la investigación y el sector productivo.

A través de esta colaboración con Arizona State University, se busca contribuir a la formación de perfiles capaces de responder a las necesidades actuales y futuras de la industria tecnológica.

El listado oficial de las 20 personas seleccionadas puede consultarse en las redes sociales oficiales de la SIDE y del Inadet.

Con este programa, el Gobierno del Estado amplía las oportunidades de especialización internacional para el talento chihuahuense, fortalece sus capacidades y promueve su acercamiento a instituciones educativas y sectores tecnológicos de relevancia mundial.

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