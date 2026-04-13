Otorgan suspensión a César Duarte; permanecerá en el Altiplano

Lunes 13 de abril de 2026

Un juez federal otorgó una suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, dentro del proceso que enfrenta por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza.

Sin embargo, la medida cautelar no implica su liberación, por lo que el exmandatario deberá continuar interno en el penal federal de máxima seguridad del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano.

La resolución fue emitida por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en el Estado de México, quien admitió la demanda de garantías promovida por la defensa del exfuncionario.

De acuerdo con el fallo, la suspensión se mantendrá vigente mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo, en el que Duarte busca dejar sin efecto la prisión preventiva que le fue impuesta.

Cabe recordar que el pasado 30 de diciembre de 2025, otro juzgado federal había concedido una suspensión similar, aunque se declaró incompetente para continuar con el caso y también negó ordenar la liberación del exgobernador.

Posteriormente, Duarte interpuso un recurso contra esa determinación; sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la decisión del juez.

El exmandatario fue detenido el 8 de diciembre por la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de las investigaciones en su contra.