El Estado

25.69°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 13 de abril de 2026

Otorgan suspensión a César Duarte; permanecerá en el Altiplano

Un juez federal otorgó una suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, dentro del proceso que enfrenta por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza.

Sin embargo, la medida cautelar no implica su liberación, por lo que el exmandatario deberá continuar interno en el penal federal de máxima seguridad del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano.

La resolución fue emitida por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en el Estado de México, quien admitió la demanda de garantías promovida por la defensa del exfuncionario.

De acuerdo con el fallo, la suspensión se mantendrá vigente mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo, en el que Duarte busca dejar sin efecto la prisión preventiva que le fue impuesta.

Cabe recordar que el pasado 30 de diciembre de 2025, otro juzgado federal había concedido una suspensión similar, aunque se declaró incompetente para continuar con el caso y también negó ordenar la liberación del exgobernador.

Posteriormente, Duarte interpuso un recurso contra esa determinación; sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la decisión del juez.

El exmandatario fue detenido el 8 de diciembre por la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de las investigaciones en su contra.

Liberan en Texas a Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Encabeza Olivia Franco revisión de servicios Públicos en la colonia CTM

SSPE lanza engomados vehiculares para identificar a personas con discapacidad y adultos mayores

Muere jinete tras accidente en rodeo en instalaciones de la Unión Ganadera

¿No alcanzaste a llevar tu donativo? Ve al stand del Croquetón 2026 en Plaza de Armas
Inicia Semana Municipal contra el Acoso Callejero
Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por presunto peculado en Tabasco
Rechazan países reubicación de hipopótamos de Pablo Escobar por mutaciones genéticas
Refuerzan vigilancia contra grafiti en espacios públicos de Chihuahua
Captan a hombre merodeando vivienda en colonia Infonavit Insurgentes
Denuncian abusos sexuales familiares en Parral; víctimas señalan rezago en investigación
Juez desestima demanda de Trump contra The Wall Street Journal por difamación

Municipios

Más Noticias

Maru Campos destaca cifras históricas en favor de las mujeres en Chihuahua durante Mesa de Seguridad
Cae tráfico aéreo internacional en Puerto Vallarta; difieren posturas sobre causas
Trump ordena control de puertos iraníes tras fracaso de negociaciones con Irán