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Lunes 19 de octubre de 2026

PAN Chihuahua guarda silencio tras detención de César Jáuregui

La detención de César Jáuregui Moreno ha generado distintas reacciones en el ámbito político de Chihuahua; sin embargo, hasta ahora, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) ha optado por guardar silencio.

El Comité Directivo Estatal, encabezado por Daniela Álvarez, no ha emitido un comunicado ni ha expresado públicamente una postura sobre la situación que enfrenta el exfiscal general del Estado, quien además figuraba entre los perfiles panistas con aspiraciones a la Presidencia Municipal de Chihuahua en 2027.

Hasta el momento tampoco ha sido posible conocer directamente la opinión de Álvarez, pues no respondió a llamadas ni mensajes enviados para solicitar una declaración sobre el caso.

El silencio llama la atención por la trayectoria de Jáuregui dentro del panismo y por el peso político que había adquirido rumbo al próximo proceso electoral.

A nivel nacional, en cambio, el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, sí se pronunció este lunes. Señaló que debe prevalecer el Estado de Derecho y dejó claro que cualquier persona que haya cometido un ilícito debe responder ante la justicia, sin importar su partido.

Al mismo tiempo, Romero cuestionó la actuación federal y consideró que Morena está politizando el caso, particularmente por la acusación de presunta traición a la patria que enfrenta Jáuregui.

Mientras el proceso judicial continúa y comienzan a surgir posicionamientos desde distintos sectores, el PAN de Chihuahua permanece sin expresar públicamente una postura institucional sobre uno de sus cuadros políticos más conocidos de los últimos años.

Prevén lluvias de hasta 25 mm y fuertes vientos en Chihuahua

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