PAN Chihuahua instala su Consejo Estatal; Daniela Álvarez llama a la unidad y a respetar el liderazgo de la gobernadora

Lunes 24 de noviembre de 2025

Durante la instalación del Consejo Estatal del PAN, la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez Hernández, hizo un llamado a la prudencia, al diálogo y a la unidad interna, así como al respeto hacia el liderazgo y la investidura de la gobernadora María Eugenia Campos.

“Nuestra gobernadora jamás se ha apartado un solo momento de esta familia, ha estado al pendiente incluso en los momentos más complicados. Por eso debemos cuidar al partido, no dar pasos en falso y recordar que no tenemos margen para equivocarnos”, expresó Álvarez ante las y los consejeros.

El evento se realizó de manera privada en un salón del Hotel Sheraton de la ciudad de Chihuahua y contó con la participación de quienes integran las 100 nuevas consejerías, así como 50 consejeros ex officio, presentes por mérito, cargo o trayectoria dentro del partido.

La dirigente subrayó que el panismo chihuahuense debe asumir su “misión histórica” rumbo al 2027 y aseguró que Chihuahua seguirá siendo un referente nacional de valentía, congruencia y compromiso con México.

Llamado a la disciplina interna

Álvarez reconoció la labor de la gobernadora Campos tanto en el gobierno estatal como al interior del partido y pidió a los actores políticos actuar con generosidad, cautela e inteligencia, respetar los tiempos de promoción personal y poner por delante la unidad del partido.

Esto ocurre en un contexto donde diversas figuras del PAN han manifestado sus aspiraciones para competir por la gubernatura o la presidencia municipal de Chihuahua, recurriendo a espectaculares, bardas, calcomanías y publicaciones en redes sociales para posicionarse anticipadamente.

Críticas a Morena y advertencias de riesgo político

Durante su mensaje, la líder panista advirtió sobre “la voracidad del cártel de Morena”, acusando al partido oficial de “despedazar el país” y actuar en detrimento de las instituciones, mujeres, jóvenes y el campo. Insistió en que la unidad interna será clave para enfrentar al adversario político y alcanzar sus objetivos electorales.

“El Consejo Estatal es la conciencia del PAN Chihuahua, el espacio para debatir ideas con sinceridad, respeto y altura”, señaló la dirigente.

Comisiones instaladas y periodo de funciones

En su primera sesión, el Consejo aprobó la integración de:

Comisión de Vigilancia, encabezada por Margarita Alvídrez

Comisión Auxiliar de Orden y Disciplina, a cargo de Magaly Holguín

El Consejo Estatal 2025-2028, elegido el pasado 12 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, será el órgano responsable de analizar, revisar y votar decisiones estratégicas del partido, incluyendo candidaturas estatales y definiciones rumbo al próximo proceso electoral.