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Jueves 15 de octubre de 2026

PAN acusa a Morena de convertir a Morelos en “el nuevo Sinaloa”

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron a Morena de haber convertido a Morelos en “el nuevo Sinaloa”, ante la escalada de violencia registrada en la entidad, y exigieron al Gobierno federal reforzar las acciones de seguridad.

El diputado Federico Döring sostuvo que la situación que enfrenta Morelos requiere una intervención federal y acusó al partido gobernante de minimizar los hechos de violencia.

“Morena ha hecho de Morelos el nuevo Sinaloa”, afirmó el legislador, quien señaló que los habitantes enfrentan un escenario marcado por bloqueos, intimidación y ataques relacionados con grupos delictivos.

Las declaraciones se producen después de los hechos registrados el 13 de octubre, cuando un operativo de la Fiscalía estatal buscaba detener a José David Vergara, señalado como uno de los líderes de “La Empresa”, célula vinculada con “Pueblos Unidos”.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, integrantes del grupo criminal realizaron bloqueos y tres agentes estatales fueron privados de la libertad, en medio de las acciones para exigir la liberación del presunto dirigente.

Posteriormente se reportaron nuevos hechos violentos en la zona oriente de Morelos, entre ellos la quema de unidades del transporte público en municipios como Cuautla, Tlayacapan, Yautepec, Yecapixtla y Totolapan.

Döring demandó reforzar particularmente la seguridad en Jiutepec, Jonacatepec, Temixco, Ayala, Cuautla y Yautepec, al considerar que son algunas de las zonas más afectadas.

Por su parte, el diputado panista Daniel Chimal coincidió en señalar un deterioro de las condiciones de seguridad y mencionó problemas como balaceras, bloqueos, extorsiones, privaciones ilegales de la libertad y homicidios.

Los legisladores solicitaron al Gobierno federal implementar una estrategia que contemple mayor coordinación, capacitación policial, acciones tácticas y controles para la contratación de elementos y mandos de seguridad.

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