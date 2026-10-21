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Miércoles 21 de octubre de 2026

PAN cerrará filas con César Jáuregui; Daniela Álvarez acusa persecución política

La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, aseguró que Acción Nacional mantendrá la unidad y respaldará a César Jáuregui Moreno ante el proceso judicial que enfrenta, al considerar que existe una persecución política desde la Federación contra el exfiscal de Chihuahua.

Álvarez anunció que solicitará al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acudir a Chihuahua para participar en una mesa de diálogo y dar seguimiento a los planteamientos de militantes y grupos que han manifestado inconformidad por el proceso contra Jáuregui.

“Esta es la casa no sólo de César Jáuregui, sino de toda esta gente que se encuentra aquí”, expresó la dirigente estatal, quien llamó a mantener la cohesión interna pese a las diferencias que ha generado el caso.

La panista cuestionó lo que considera un trato distinto de las autoridades federales hacia funcionarios de oposición frente a personajes vinculados con Morena. Como ejemplos mencionó los casos de Jáuregui, del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Álvarez reconoció que dentro del propio PAN existen voces críticas e incluso quienes consideran que lo ocurrido representa una traición, pero sostuvo que esas diferencias deben ser respetadas. “El hecho de que pensemos distinto no quiere decir que el partido esté en el suelo. El hecho de que pensemos distinto es justamente lo que enriquece la vida democrática de una institución”, afirmó.

Además, informó que se instalará una mesa permanente de diálogo para analizar las peticiones de la militancia y dar seguimiento a los planteamientos relacionados con el caso.

La postura de la dirigencia panista se produce mientras Jáuregui enfrenta un proceso federal por el presunto delito de traición a la patria. Este miércoles se le impuso prisión preventiva y será el próximo sábado cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Las acusaciones de persecución política corresponden a la postura de la dirigencia del PAN y no constituyen una determinación judicial sobre las actuaciones de las autoridades federales.

Dictan prisión preventiva a César Jáuregui; vinculación a proceso será el sábado

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