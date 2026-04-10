PAN formaliza toma de protesta de 217 Representantes Generales en Ciudad Juárez

Viernes 10 de abril de 2026

El Partido Acción Nacional (PAN) llevó a cabo la toma de protesta de 217 Representantes Generales (RGs) correspondientes a los nueve distritos electorales de Ciudad Juárez, en un evento orientado a fortalecer su estructura territorial rumbo a los próximos comicios.

La ceremonia contó con la presencia de la gobernadora del estado, Maru Campos, quien fungió como invitada de honor y encabezó el acto protocolario en el que se acreditó oficialmente a los integrantes de esta red organizativa.

Durante la jornada, se entregaron los nombramientos a quienes asumirán la responsabilidad de coordinar las actividades territoriales del partido en distintas zonas de la ciudad, distribuidas por rutas, secciones y casillas. Los Representantes Generales tendrán a su cargo la supervisión de los representantes de casilla, figura clave para la vigilancia de la jornada electoral y la defensa del voto.

En su mensaje, Maru Campos resaltó la importancia del trabajo en territorio y del vínculo directo con la ciudadanía, al reconocer el esfuerzo de quienes integran esta estructura.

“Quiero pedirles que, así como una servidora que trabaja todos los días bajo el sol, el cansancio y muchas cosas más, no se rindan, Juárez; sigamos caminando juntos con confianza, viéndonos a los ojos, sabiendo que queremos generar y lograr una patria”, expresó la mandataria estatal.

La gobernadora subrayó que la cercanía con la población y la presencia constante en las colonias son elementos fundamentales para consolidar la confianza ciudadana y fortalecer la organización interna del partido.

El evento contó también con la participación de Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN; Amparo Beltrán, coordinadora de estructura electoral en Ciudad Juárez; Ulises Pacheco, dirigente municipal; así como Marco Bonilla y Gilberto Loya, quienes acompañaron el desarrollo de la ceremonia.

Durante la sesión, se reconoció además a militantes del programa “Toca Toca”, estrategia centrada en el contacto directo con la comunidad mediante visitas domiciliarias y recorridos en colonias. Se destacó especialmente a quienes registraron el mayor número de acercamientos como parte del impulso a la participación activa en labores de organización y vinculación social.

Con esta toma de protesta, la dirigencia del PAN en Ciudad Juárez refuerza su estructura operativa en territorio, apostando por la organización interna y el trabajo cercano con la ciudadanía como ejes de su estrategia rumbo al próximo proceso electoral.