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Jueves 8 de octubre de 2026

PAN pedirá protección federal para aspirantes amenazados en el noroeste de Chihuahua

El Partido Acción Nacional (PAN) solicitará protección al Gobierno Federal para aspirantes de ese partido que han reportado amenazas en distintos municipios de la región noroeste y serrana del estado, con el fin de garantizar su participación en el proceso interno.

Marco Bonilla, coordinador de Patria, Familia y Libertad, señaló que existen reportes de intimidaciones contra aspirantes a presidencias municipales en Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Ascensión, Janos, Madera y otras localidades de la zona serrana.

De acuerdo con Bonilla, algunos militantes han informado que presuntos integrantes del crimen organizado se han acercado a posibles aspirantes para advertirles que no se registren en el proceso interno del PAN.

“No podemos permitir que la delincuencia organizada determine quién va a competir en una candidatura; eso lo tiene que decidir el pueblo”, expresó.

El PAN prevé presentar los señalamientos ante la autoridad electoral y solicitar la intervención del Gobierno Federal para proteger la integridad de quienes buscan participar en las candidaturas del partido.

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