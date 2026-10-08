PAN pedirá protección federal para aspirantes amenazados en el noroeste de Chihuahua

Jueves 8 de octubre de 2026

El Partido Acción Nacional (PAN) solicitará protección al Gobierno Federal para aspirantes de ese partido que han reportado amenazas en distintos municipios de la región noroeste y serrana del estado, con el fin de garantizar su participación en el proceso interno.

Marco Bonilla, coordinador de Patria, Familia y Libertad, señaló que existen reportes de intimidaciones contra aspirantes a presidencias municipales en Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Ascensión, Janos, Madera y otras localidades de la zona serrana.

De acuerdo con Bonilla, algunos militantes han informado que presuntos integrantes del crimen organizado se han acercado a posibles aspirantes para advertirles que no se registren en el proceso interno del PAN.

“No podemos permitir que la delincuencia organizada determine quién va a competir en una candidatura; eso lo tiene que decidir el pueblo”, expresó.

El PAN prevé presentar los señalamientos ante la autoridad electoral y solicitar la intervención del Gobierno Federal para proteger la integridad de quienes buscan participar en las candidaturas del partido.