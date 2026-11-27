Viernes 27 de noviembre de 2026

El alcalde de Monterrey recibió el nombramiento de coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, como parte del proceso interno de Acción Nacional rumbo a las elecciones de 2027.

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) ratificó el nombramiento de Adrián de la Garza Santos como coordinador estatal en Nuevo León, un paso más en el proceso que podría conducir a su candidatura a la gubernatura mediante una eventual coalición con el PRI.

El nombramiento se formalizó durante la sesión de la Comisión Permanente Nacional del PAN, celebrada en Monterrey, donde también se abordaron temas relacionados con las plataformas electorales y los métodos de selección de candidaturas.

Durante su intervención, De la Garza cuestionó el estilo de gobierno del mandatario estatal, Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

“Se acabó la fiesta, se acabó la improvisación, se acabó el gobernar a través de las redes sociales, porque eso no se traduce en bienestar, tranquilidad y calidad de vida para la gente”, expresó.

Asimismo, Acción Nacional entregó nombramientos como coordinadores municipales a Mauricio Farah, en San Pedro Garza García, y a Carlos de la Fuente, en San Nicolás de los Garza.

La Comisión Permanente Nacional también revisó la plataforma electoral común que podría registrar el partido en caso de concretarse el convenio de coalición con el PRI.

Los nombramientos forman parte de la estrategia de organización electoral de Acción Nacional rumbo a 2027, aunque la formalización de las candidaturas y de la alianza con el PRI permanece pendiente.