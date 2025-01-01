PAN perfila a Maru Campos y Kenia López Rabadán como posibles candidatas presidenciales en 2030

11.93°C
Durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, volvió a colocar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, como posible aspirante a la Presidencia en 2030, sumando ahora a la diputada Kenia López Rabadán.
Romero Herrera presentó los libros “27 reglas del líder humanista” y “El poder desmedido”, y al ser cuestionado sobre los posibles perfiles panistas para la elección presidencial, mencionó a las “tres magníficas gobernadoras”: Maru Campos (Chihuahua), Tere Jiménez (Aguascalientes) y Libia Denisse García (Guanajuato), así como al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.
Además, amplió la lista a los coordinadores parlamentarios: Elías Lixa en la Cámara de Diputados y Ricardo Anaya en el Senado. Durante su intervención, Romero destacó a Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, señalando: “Aquí formalmente menciono a la hoy presidenta del Congreso. Tenemos muchísimos perfiles en el PAN”.
Cabe destacar que apenas nueve días antes, Romero había mencionado a los gobernadores panistas como posibles candidatos, e incluso abrió la puerta al empresario Ricardo Salinas Pliego, “si se anima y avanza”.
