México

11.93°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de diciembre de 2025

PAN perfila a Maru Campos y Kenia López Rabadán como posibles candidatas presidenciales en 2030

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, volvió a colocar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, como posible aspirante a la Presidencia en 2030, sumando ahora a la diputada Kenia López Rabadán.

Romero Herrera presentó los libros “27 reglas del líder humanista” y “El poder desmedido”, y al ser cuestionado sobre los posibles perfiles panistas para la elección presidencial, mencionó a las “tres magníficas gobernadoras”: Maru Campos (Chihuahua), Tere Jiménez (Aguascalientes) y Libia Denisse García (Guanajuato), así como al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

Además, amplió la lista a los coordinadores parlamentarios: Elías Lixa en la Cámara de Diputados y Ricardo Anaya en el Senado. Durante su intervención, Romero destacó a Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, señalando: “Aquí formalmente menciono a la hoy presidenta del Congreso. Tenemos muchísimos perfiles en el PAN”.

Cabe destacar que apenas nueve días antes, Romero había mencionado a los gobernadores panistas como posibles candidatos, e incluso abrió la puerta al empresario Ricardo Salinas Pliego, “si se anima y avanza”.

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Invita Síndica a participar en la votación del Presupuesto Participativo este fin de semana

ASE inhabilita por ocho años a empresario por falsificar documento para ganar contrato millonario de la JMAS

Abaten a “El Pichón”, brazo derecho de “El Chapo Isidro”, en operativo de la Marina en Sinaloa

Impulsa Estado estrategia para enfrentar sequía y reducir quema de esquilmos
Momentos incómodos para Claudia Sheinbaum durante la bienvenida al Presidente de Singapur
Inicia registro para Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores
Canadá descubre mega depósito de litio gracias a inteligencia artificial y satélites
El IMM abre inscripciones para Arquitectura y Psicología en la Universidad de las Mujeres
Alcalde de Chihuahua inicia gira en Washington para fortalecer la cooperación binacional
Presenta SSPE modelo Centinela en congreso internacional de seguridad en Nuevo León
Órgano Interno de Control implementa procedimiento de revisión patrimonial de funcionarios

Municipios

Más Noticias

Destina SSPE fondo de inversión para la dignificación policial a través del programa Estímulos
Martín Varini deja la dirección técnica de FC Juárez
Maru Campos, entre las mejores gobernadoras del país: destaca en desempeño y transporte público