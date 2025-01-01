PAN perfila a Maru Campos y Kenia López Rabadán como posibles candidatas presidenciales en 2030

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, volvió a colocar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, como posible aspirante a la Presidencia en 2030, sumando ahora a la diputada Kenia López Rabadán.

Romero Herrera presentó los libros “27 reglas del líder humanista” y “El poder desmedido”, y al ser cuestionado sobre los posibles perfiles panistas para la elección presidencial, mencionó a las “tres magníficas gobernadoras”: Maru Campos (Chihuahua), Tere Jiménez (Aguascalientes) y Libia Denisse García (Guanajuato), así como al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

Además, amplió la lista a los coordinadores parlamentarios: Elías Lixa en la Cámara de Diputados y Ricardo Anaya en el Senado. Durante su intervención, Romero destacó a Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, señalando: “Aquí formalmente menciono a la hoy presidenta del Congreso. Tenemos muchísimos perfiles en el PAN”.

Cabe destacar que apenas nueve días antes, Romero había mencionado a los gobernadores panistas como posibles candidatos, e incluso abrió la puerta al empresario Ricardo Salinas Pliego, “si se anima y avanza”.