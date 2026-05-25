PAN propone ley para regular el uso de la Inteligencia Artificial en Chihuahua

Lunes 25 de mayo de 2026

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para crear un marco jurídico que regule el desarrollo, uso y supervisión de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en Chihuahua.

La propuesta, denominada de manera preliminar Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial para el Estado de Chihuahua, busca establecer reglas claras para la implementación de esta tecnología, así como garantizar la protección de los derechos de las personas usuarias.

Plantean derechos para usuarios de IA

Entre los principales puntos de la iniciativa destaca el derecho de las personas a ser informadas cuando interactúen con un sistema de inteligencia artificial, además de conocer su finalidad, funcionamiento general, limitaciones y la identidad de la autoridad, institución o persona responsable de su operación.

Asimismo, se contempla el derecho a no ser objeto de discriminación por decisiones o procesos automatizados, así como a recibir información significativa sobre la lógica utilizada por los algoritmos cuando éstos influyan en la toma de decisiones que puedan afectar sus derechos o intereses.

La propuesta también establece que las y los ciudadanos tengan acceso a una revisión humana en aquellas determinaciones realizadas mediante sistemas expertos o herramientas automatizadas.

Buscan prevenir sesgos y proteger datos

Otro de los objetivos de la iniciativa es prevenir sesgos algorítmicos que puedan generar decisiones injustas o discriminatorias, además de garantizar transparencia en el tratamiento de datos personales utilizados por sistemas de inteligencia artificial.

Los legisladores promoventes señalaron que el desarrollo acelerado de estas tecnologías hace necesaria una regulación que proteja a la ciudadanía sin frenar la innovación tecnológica.

Aplicación en el gobierno

La iniciativa considera que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta estratégica para modernizar la administración pública, agilizando trámites, servicios, procedimientos administrativos e incluso procesos jurisdiccionales.

Según el planteamiento, el uso responsable de estas tecnologías permitiría mejorar la eficiencia gubernamental y optimizar la atención a la población.

Proponen crear un Consejo Estatal de IA

Como parte del proyecto legislativo, se propone la creación de un Consejo Estatal de Inteligencia Artificial, organismo que tendría la responsabilidad de promover, supervisar y vigilar el cumplimiento de la ley.

Este consejo trabajaría en coordinación con dependencias estatales y municipales, instituciones académicas, centros de investigación y sectores productivos, con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico bajo principios de transparencia, ética y respeto a los derechos humanos.

De aprobarse, Chihuahua se colocaría entre las primeras entidades del país en contar con una legislación específica para regular el uso de la inteligencia artificial, una tecnología que cada vez tiene mayor presencia en ámbitos como la educación, la salud, la seguridad, la economía y los servicios públicos.