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Jueves 8 de octubre de 2026

PAN y Morena confrontan lectura de encuesta rumbo a 2027 en Chihuahua

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, difundió una encuesta de Rubrum sobre la elección por la gubernatura de Chihuahua, en la que Morena aparece con 39.4% de las preferencias y el PAN con 37.0%, una diferencia de 2.4 puntos.

En el mismo ejercicio, el PRI registra 8.4%, Movimiento Ciudadano 3.1% y candidaturas independientes 2.8%.

Romero presentó los resultados como una muestra de competitividad del PAN en el estado y sostuvo que en Chihuahua continuarán gobiernos “honestos, decentes y aliados con la gente”.

La dirigente morenista Ariadna Montiel Reyes respondió que la propia encuesta difundida por el líder panista coloca a Morena en primer lugar y señaló que el dato representa una ventaja para la 4T.

“Qué bueno que hasta el dirigente nacional de Acción Nacional reconoce que Morena encabeza las preferencias electorales en Chihuahua”, expresó Montiel.

El intercambio evidencia que, a poco de avanzar el proceso político rumbo a 2027, tanto PAN como Morena buscan posicionar la lectura de las encuestas y consolidarse como las principales fuerzas en disputa por la gubernatura.

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