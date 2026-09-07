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Lunes 7 de septiembre de 2026

PAN y PRI abren diálogo rumbo a 2027; buscan proyecto “más allá de los colores”

Los dirigentes estatales del PAN y PRI, Daniela Álvarez y Alejandro Domínguez, respectivamente, sostuvieron este lunes una reunión en el restaurante La Casona, donde abordaron la posibilidad de construir coincidencias políticas y un proyecto para Chihuahua que trascienda las identidades partidistas.

Durante el encuentro, Álvarez señaló que existe disposición para explorar un proyecto que resulte atractivo para la ciudadanía “más allá de los colores”, en medio de las definiciones que comienzan a tomar forma rumbo al proceso electoral de 2027.

Por su parte, Domínguez afirmó que uno de los principales puntos de coincidencia entre ambas dirigencias es buscar que a Chihuahua “le vaya bien” y mantener abiertos los canales de comunicación entre las fuerzas políticas.

“Buscamos tener un Chihuahua fregón y para eso buscamos tener diálogo”, expresó el dirigente estatal del PRI.

Ambos dirigentes coincidieron también en la importancia de construir un proyecto político que, desde su perspectiva, impida que intereses vinculados con el crimen organizado puedan alcanzar espacios de gobierno en Chihuahua.

El encuentro entre las dirigencias del PAN y PRI ocurre mientras los partidos comienzan a perfilar sus estrategias rumbo a 2027, cuando Chihuahua renovará la gubernatura y otros cargos de elección popular.

Aunque durante la reunión no se anunció formalmente una alianza electoral, las declaraciones de ambos dirigentes muestran la intención de mantener el diálogo y explorar posibles coincidencias políticas de cara al próximo proceso electoral.

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