PAN y PRI en Chihuahua no descartan alianza rumbo a 2027, pese a ruptura nacional

Lunes 20 de octubre de 2025

Luego del anuncio de la dirigencia nacional del PAN sobre el fin de las alianzas con otras fuerzas políticas de cara a las elecciones estatales y federales de 2027, en Chihuahua los liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejaron abierta la puerta a una posible unidad local para el próximo proceso electoral.

La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, afirmó que actualmente el enfoque de su partido es la refundación interna y el regreso a las bases, privilegiando el contacto directo con la ciudadanía. Sin embargo, aclaró que si bien las coaliciones no están en la agenda inmediata, tampoco están descartadas a futuro.

“Cada estado tiene una historia específica, como en el caso de Chihuahua. Yo he sido muy cuidadosa con el tema de las alianzas, porque creo que no hay que anticiparnos”, expresó Álvarez, al ser cuestionada sobre las declaraciones del dirigente priista Alejandro Domínguez, quien señaló que el PAN “necesitaría unir fuerzas con el tricolor”.

La panista enfatizó que su partido trabaja en una mesa de liderazgos internos y externos al panismo para fortalecer la estructura rumbo a 2027, y reiteró que no hay acercamientos formales con otros partidos en este momento.

“No nos interesa estar peleados, porque ya sabemos quién es el enemigo. Buscamos que nos alcance para ir solos en 2027 y por eso seguimos trabajando en ese sentido”, apuntó.

Por su parte, el líder estatal del PRI, Alejandro Domínguez, insistió en que una alianza opositora es necesaria para enfrentar el proceso electoral de 2027. Dijo esperar que la postura del PAN sobre su renovación interna sea solo parte del discurso, y no una barrera legal para posibles acuerdos futuros.

“Estamos preparados para tres escenarios: ir en alianza, ir solos o en alianzas parciales. Pero considero que la coalición es lo mejor para Chihuahua”, expresó Domínguez.

El dirigente tricolor advirtió que la división de la oposición puede beneficiar al oficialismo, como ha ocurrido en otros países, y subrayó que el PRI está enfocado en construir una agenda con soluciones reales para los problemas del estado, como base para establecer el diálogo con otras fuerzas.

Ambos dirigentes coincidieron en que aún es temprano para definir alianzas, pero dejaron abierta la posibilidad de que los intereses locales marquen una ruta distinta a la decidida a nivel nacional.

Con el arranque del proceso electoral aún a más de un año, Chihuahua se perfila como un estado clave donde las decisiones estratégicas podrían romper o reforzar los bloques tradicionales, dependiendo de cómo se muevan las piezas políticas en los próximos meses.