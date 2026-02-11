El Estado

°C

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

PCE reduce 20% deuda histórica y proyecta abasto de medicamentos de 92% en 2026

Pensiones Civiles del Estado (PCE) logró reducir en aproximadamente 20 por ciento la deuda histórica de dependencias afiliadas, entre ellas la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, lo que permitió fortalecer la atención médica, mejorar infraestructura y avanzar hacia un abasto de medicamentos proyectado en 92 por ciento durante 2026, informó el director general del organismo, Heriberto Miranda Pérez.

El funcionario explicó que al asumir la dirección en mayo de 2025, la institución enfrentaba rezagos en infraestructura, desabasto recurrente de medicamentos, diferimiento de consultas y quejas constantes por la calidad del servicio. Tras realizar recorridos en delegaciones del estado y reuniones con derechohabientes y personal médico, se identificaron cinco ejes críticos: deterioro en instalaciones, percepción de trato impersonal, falta de medicamentos, retrasos en consultas y limitaciones en hospitalización y urgencias.

Recuperación financiera

PCE acumulaba adeudos superiores a 5 mil 600 millones de pesos por parte de organismos afiliados. Durante 2025 se recuperaron cerca de mil millones de pesos mediante convenios de pago y reconocimiento formal de pasivos.

Entre los casos destacados, la UACH estableció un esquema de pagos mensuales y regularizó retenciones corrientes, mientras que la JMAS de Chihuahua cubrió alrededor de 90 millones de pesos correspondientes a adeudos anteriores.

Los recursos recuperados permitieron regularizar pagos a proveedores médicos y farmacéuticos, además de destinar inversión a rehabilitación y equipamiento en áreas prioritarias.

Abasto de medicamentos

En materia de medicamentos, PCE adelantó el proceso de licitación para 2026 desde noviembre de 2025, asegurando precios y entregas desde enero. También implementó un modelo de abastecimiento simultáneo, dividiendo cada clave entre tres proveedores para reducir riesgos de incumplimiento.

Al 10 de febrero de 2026, el organismo reportó un cuadro básico de mil 56 claves, de las cuales 868 fueron licitadas y 768 ya estaban en almacén, lo que representa un avance del 88 por ciento sobre las claves adjudicadas. En ese periodo se distribuyeron más de 959 mil piezas en el estado.

Para medicamentos con desabasto nacional, se realizaron compras de emergencia y se establecieron alternativas terapéuticas. La meta es alcanzar un 92 por ciento de abasto al cierre del primer bimestre del año.

Infraestructura y atención médica

En infraestructura, PCE habilitó una nueva área de observación en urgencias en la delegación Chihuahua y remodeló consultorios. En Ciudad Juárez instaló una unidad de hemodiálisis y adquirió ambulancias para Juárez y la capital.

Asimismo, se contrataron más de 35 profesionales de la salud y se habilitaron consultorios de atención continua las 24 horas en cinco ciudades. Actualmente se mantiene un diferimiento en cirugías de prótesis, para lo cual ya se definió una estrategia de programación durante el primer semestre de 2026.

Sistema pensionario

Sobre el sistema pensionario, Miranda Pérez reconoció que enfrenta un problema estructural, ya que las aportaciones cubren solo una parte del costo total y el resto depende de subsidio estatal, el cual —afirmó— ha sido cubierto regularmente por la Secretaría de Hacienda.

Señalan omisiones de Vizsla Silver tras secuestro de 11 personas en Concordia; cinco han sido halladas sin vida

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

El Colegio de Ingenieros en Ecología lamenta el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez

Invierte el Gobierno Municipal más de 1.6 mdp en infraestructura educativa de kinder y primaria: Reg. Myrna Monge

Inicia entrega de tarjetas Bienestar en Juárez

Avanza en comisiones del Senado dictamen para jornada laboral de 40 horas
NOTAM declaró espacio aéreo de defensa nacional en El Paso; vuelos quedaron en tierra
SAT vigilará con mayor rigor gastos en tarjetas; fijan topes que obligan a aviso
Salud federal da por controlado brote de sarampión en Chihuahua tras aplicar 1.8 millones de vacunas
Reabre FAA espacio aéreo en El Paso; vuelos se reanudan con normalidad
Vinculan a proceso a alcalde de Tequila por delincuencia organizada y secuestro
Destaca Salud federal a Chihuahua como ejemplo en contención de sarampión
Alumbrado público en Zona Reliz permanece fuera de servicio por trabajos de la CFE

Municipios

Más Noticias

Localizan a hombre sin vida en el parque El Palomar
Maru Campos supervisa avances del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad del Estado de Chihuahua 2021-2027
Invierte el Gobierno Municipal más de 1.6 mdp en infraestructura educativa de kinder y primaria: Reg. Myrna Monge