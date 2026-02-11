PCE reduce 20% deuda histórica y proyecta abasto de medicamentos de 92% en 2026

Miércoles 11 de febrero de 2026

Pensiones Civiles del Estado (PCE) logró reducir en aproximadamente 20 por ciento la deuda histórica de dependencias afiliadas, entre ellas la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, lo que permitió fortalecer la atención médica, mejorar infraestructura y avanzar hacia un abasto de medicamentos proyectado en 92 por ciento durante 2026, informó el director general del organismo, Heriberto Miranda Pérez.

El funcionario explicó que al asumir la dirección en mayo de 2025, la institución enfrentaba rezagos en infraestructura, desabasto recurrente de medicamentos, diferimiento de consultas y quejas constantes por la calidad del servicio. Tras realizar recorridos en delegaciones del estado y reuniones con derechohabientes y personal médico, se identificaron cinco ejes críticos: deterioro en instalaciones, percepción de trato impersonal, falta de medicamentos, retrasos en consultas y limitaciones en hospitalización y urgencias.

Recuperación financiera

PCE acumulaba adeudos superiores a 5 mil 600 millones de pesos por parte de organismos afiliados. Durante 2025 se recuperaron cerca de mil millones de pesos mediante convenios de pago y reconocimiento formal de pasivos.

Entre los casos destacados, la UACH estableció un esquema de pagos mensuales y regularizó retenciones corrientes, mientras que la JMAS de Chihuahua cubrió alrededor de 90 millones de pesos correspondientes a adeudos anteriores.

Los recursos recuperados permitieron regularizar pagos a proveedores médicos y farmacéuticos, además de destinar inversión a rehabilitación y equipamiento en áreas prioritarias.

Abasto de medicamentos

En materia de medicamentos, PCE adelantó el proceso de licitación para 2026 desde noviembre de 2025, asegurando precios y entregas desde enero. También implementó un modelo de abastecimiento simultáneo, dividiendo cada clave entre tres proveedores para reducir riesgos de incumplimiento.

Al 10 de febrero de 2026, el organismo reportó un cuadro básico de mil 56 claves, de las cuales 868 fueron licitadas y 768 ya estaban en almacén, lo que representa un avance del 88 por ciento sobre las claves adjudicadas. En ese periodo se distribuyeron más de 959 mil piezas en el estado.

Para medicamentos con desabasto nacional, se realizaron compras de emergencia y se establecieron alternativas terapéuticas. La meta es alcanzar un 92 por ciento de abasto al cierre del primer bimestre del año.

Infraestructura y atención médica

En infraestructura, PCE habilitó una nueva área de observación en urgencias en la delegación Chihuahua y remodeló consultorios. En Ciudad Juárez instaló una unidad de hemodiálisis y adquirió ambulancias para Juárez y la capital.

Asimismo, se contrataron más de 35 profesionales de la salud y se habilitaron consultorios de atención continua las 24 horas en cinco ciudades. Actualmente se mantiene un diferimiento en cirugías de prótesis, para lo cual ya se definió una estrategia de programación durante el primer semestre de 2026.

Sistema pensionario

Sobre el sistema pensionario, Miranda Pérez reconoció que enfrenta un problema estructural, ya que las aportaciones cubren solo una parte del costo total y el resto depende de subsidio estatal, el cual —afirmó— ha sido cubierto regularmente por la Secretaría de Hacienda.