PIB crece 1.8% en el último trimestre de 2025: Inegi

Lunes 23 de febrero de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante el cuarto trimestre de 2025 —octubre a diciembre— el Producto Interno Bruto (PIB) real registró un crecimiento de 1.8 por ciento.

En términos nominales, el PIB alcanzó 36 billones 309 mil 928 millones de pesos corrientes en ese periodo, lo que representó un incremento de 4.6 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior; sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, el crecimiento real fue menor.

Desglose por actividad económica

De acuerdo con el reporte del Inegi, las actividades primarias —que incluyen agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza— generaron 1.54 billones de pesos.

En tanto, las actividades secundarias, como minería, generación y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural, construcción e industrias manufactureras, aportaron 10.82 billones de pesos.

Por su parte, las actividades terciarias, que comprenden comercio y servicios, representaron 8.91 billones de pesos durante el último trimestre del año.

El organismo detalló que estos resultados reflejan el comportamiento de la economía nacional al cierre de 2025, con un crecimiento moderado en términos reales.