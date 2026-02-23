México

2.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

PIB crece 1.8% en el último trimestre de 2025: Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante el cuarto trimestre de 2025 —octubre a diciembre— el Producto Interno Bruto (PIB) real registró un crecimiento de 1.8 por ciento.

En términos nominales, el PIB alcanzó 36 billones 309 mil 928 millones de pesos corrientes en ese periodo, lo que representó un incremento de 4.6 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior; sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, el crecimiento real fue menor.

Desglose por actividad económica

De acuerdo con el reporte del Inegi, las actividades primarias —que incluyen agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza— generaron 1.54 billones de pesos.

En tanto, las actividades secundarias, como minería, generación y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural, construcción e industrias manufactureras, aportaron 10.82 billones de pesos.

Por su parte, las actividades terciarias, que comprenden comercio y servicios, representaron 8.91 billones de pesos durante el último trimestre del año.

El organismo detalló que estos resultados reflejan el comportamiento de la economía nacional al cierre de 2025, con un crecimiento moderado en términos reales.

México recupera la normalidad tras operativo en el que murió ‘El Mencho’

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen SSPE y Defensa a tres personas por portación ilegal de arma

Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”

Víctimas de Aras acuden a Fiscalía Anticorrupción por presunto mal uso de bienes asegurados

Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia en operativo contra “El Mencho”, confirma la Casa Blanca
Reúne Cocentro 2026 a 350 corredores en el Centro Histórico de Chihuahua
Proponen en el Congreso de Chihuahua seguro de desempleo para adultos mayores
DEA ubicó a Chihuahua dentro de zonas con presencia del CJNG; autoridades estatales se mantienen en alerta
Alimentos para el Bienestar concentra 59% de adjudicaciones directas federales en Chihuahua
Sheinbaum destaca coordinación del Gobierno tras la caída de “El Mencho”
Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”
Ejército mexicano abate a “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Municipios

Más Noticias

Víctimas de Aras acuden a Fiscalía Anticorrupción por presunto mal uso de bienes asegurados
Pedro Torres pide justicia sin privilegios por caso “Plenitud”
Hallan nueva especie de dinosaurio en el desierto del Sáhara