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Martes 8 de septiembre de 2026

PISA exhibe fuerte retroceso educativo en México; matemáticas cae a niveles de hace 25 años

Ciudad de México.– Los resultados de la prueba PISA 2025 muestran un deterioro en el desempeño educativo de los estudiantes mexicanos, particularmente en matemáticas, donde el puntaje obtenido se aproximó a los niveles registrados por el país hace un cuarto de siglo.

En matemáticas, México obtuvo 388 puntos, siete menos que los 395 registrados en 2022 y apenas tres puntos por encima de los 385 obtenidos en el año 2000. El promedio reportado para los países de la OCDE fue de 463 puntos.

Además, solamente 3 de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años alcanzaron el nivel básico de competencia matemática, frente a aproximadamente 6.5 de cada 10 en el promedio de la OCDE.

El rezago también se observa en lectura. México alcanzó 408 puntos, mientras que el promedio de la OCDE fue de 461. De acuerdo con los resultados presentados, alrededor del 50% de los estudiantes mexicanos alcanzó el nivel básico, frente al 69% del organismo internacional.

En ciencias, los estudiantes del país consiguieron 414 puntos, contra 482 del promedio de la OCDE. El resultado mexicano se mantiene cercano a los 410 puntos registrados en 2006.

Otro de los datos relevantes es que, según la información presentada, ningún estudiante mexicano alcanzó los niveles más altos de desempeño —5 y 6— en las tres áreas evaluadas, mientras que 41.8% se ubicó por debajo del nivel 2.

En resolución de problemas computacionales, México obtuvo 453 puntos, también por debajo del promedio de la OCDE, situado en 500.

Los resultados reflejan que el principal desafío se concentra en las competencias fundamentales: mientras otros países mantienen una mayor proporción de jóvenes con conocimientos mínimos en matemáticas, lectura y ciencias, México registra niveles de desempeño similares a los observados hace varios años, e incluso décadas, en algunas áreas.

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