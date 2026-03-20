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Viernes 20 de marzo de 2026

PRI Chihuahua lanza la convocatoria “Defensores de México”

El PRI Chihuahua presentó la iniciativa “Defensores de México”, con la que busca crear una estructura ciudadana y política de vigilancia rumbo a las elecciones de 2027.

El diputado federal y dirigente estatal Alex Domínguez explicó que la convocatoria está dirigida tanto a militantes como a simpatizantes y ciudadanos sin filiación partidista, con el objetivo de “defender al estado de la inseguridad, la deuda pública y el abandono federal” que, según denunció, caracteriza a la actual administración.

Detalles de la convocatoria

Se prevé la creación de la red de “Defensores de Chihuahua”, con presencia en 67 municipios y 22 distritos locales.

El próximo 28 de marzo se realizará una sesión del Consejo Político Estatal para definir la ruta de registros regionales.

La iniciativa incluye una vertiente de defensa del voto, coordinada por Rosario Rodríguez, donde ciudadanos podrán participar como observadores electorales, sin necesidad de representar a un partido.

Domínguez adelantó que habrá una reestructura en el Comité Directivo Estatal, buscando fortalecer la labor territorial que encabezarán él y Tony Meléndez.

Esta convocatoria refleja la estrategia del PRI para consolidar presencia ciudadana y fortalecer su estructura de cara al proceso electoral federal de 2027.

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