PRI rechaza Presupuesto 2027; acusa que privilegia intereses electorales

Martes 10 de noviembre de 2026

El diputado federal y dirigente estatal del PRI en Chihuahua, Alejandro Domínguez Domínguez, manifestó su rechazo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, al considerar que la propuesta del Gobierno Federal prioriza intereses electorales por encima de las principales necesidades de la población.

Durante su intervención en el Pleno de la Cámara de Diputados, el legislador priista adelantó que su bancada votaría en contra del proyecto, al señalar que mantiene deficiencias en la asignación de recursos para sectores fundamentales como salud, seguridad pública, infraestructura y desarrollo agropecuario.

Domínguez cuestionó el crecimiento de la deuda pública y sostuvo que, mientras entre el periodo de Agustín de Iturbide y el gobierno de Enrique Peña Nieto se acumularon aproximadamente 10 billones de pesos, durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum la cifra habría alcanzado los 20.6 billones de pesos.

En materia de salud, el diputado denunció que persisten problemas de desabasto de medicamentos y falta de inversión en infraestructura hospitalaria. Como ejemplo, aseguró que durante 2024 dejaron de surtirse cinco millones de recetas médicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cuestiona falta de recursos para seguridad y campo

El dirigente priista también criticó la ausencia de recursos para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), al considerar que su eliminación ha afectado las capacidades operativas de las policías municipales y limitado las oportunidades de capacitación y equipamiento de las corporaciones.

En el sector agropecuario, afirmó que los recursos destinados a la dependencia federal responsable del campo registraron una reducción de 18.8% respecto de 2018, mientras que los fondos para sanidad e inocuidad disminuyeron 49%, de acuerdo con las cifras expuestas por el legislador.

Asimismo, cuestionó que continúe destinándose presupuesto al Tren Maya mientras, a su juicio, permanecen sin resolverse necesidades prioritarias en diferentes regiones del país.

"Siguen tirando el dinero en el Tren Maya y persisten las necesidades en salud, no hay mejoramiento de hospitales, no hay medicinas, crece la inseguridad, se abandona el campo y se deteriora la infraestructura en el país", expresó.

Finalmente, Alejandro Domínguez reiteró que el PRI no respaldará una propuesta presupuestal que, desde su perspectiva, favorece objetivos políticos y electorales en lugar de atender las demandas de las familias mexicanas.

"No podemos aprobar en el PRI este presupuesto que está privilegiando lo electoral sobre las necesidades de la gente", concluyó.