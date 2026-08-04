PRI solicitará al SAT y a la UIF investigar financiamiento de actividades de Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez

Martes 4 de agosto de 2026

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que presentará una denuncia y solicitará la intervención de autoridades financieras federales para investigar el origen de los recursos utilizados en actividades que considera posibles actos anticipados de campaña por parte de figuras de Morena, entre ellas el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la senadora Andrea Chávez.

El dirigente estatal del PRI y diputado federal, Alejandro Domínguez Domínguez, informó que la denuncia podría quedar formalizada esta misma semana, con la intención de que las autoridades competentes revisen la procedencia de los recursos utilizados en giras, eventos públicos, reuniones y actividades de promoción política.

Según explicó, el PRI solicitará información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para determinar quién financia dichas actividades y si existe cumplimiento con las disposiciones legales en materia electoral y fiscal.

Domínguez señaló que el objetivo es esclarecer si los recursos provienen de particulares, partidos políticos, personas físicas o morales, así como identificar posibles mecanismos de financiamiento utilizados para sostener estas acciones políticas.

El líder priista argumentó que, aunque en ocasiones las autoridades electorales no consideran este tipo de actividades como actos anticipados de campaña, resulta necesario transparentar el origen y destino de los recursos involucrados.

Asimismo, indicó que la intención de la denuncia es conocer la ruta del dinero y determinar si existe algún esquema de financiamiento irregular detrás de las actividades denunciadas.

La dirigencia estatal del PRI sostuvo que la transparencia en el financiamiento político es fundamental para garantizar la equidad en los procesos electorales y evitar ventajas indebidas entre quienes aspiran a cargos de elección popular.

Hasta el momento, ni Cruz Pérez Cuéllar ni Andrea Chávez han emitido una postura pública respecto al anuncio realizado por la dirigencia priista en Chihuahua.