PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

Jueves 13 de noviembre de 2025

Desde las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chihuahua, diputados federales y locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con productores agrícolas y organizaciones civiles, solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un análisis profundo de la nueva Ley de Agua, al considerar que su redacción actual podría afectar al sector agropecuario.

El encuentro formó parte de una serie de foros organizados por el PRI en distintos estados del país, con el objetivo de abrir el diálogo sobre las implicaciones de la legislación hídrica, que mantiene el espíritu del proyecto impulsado originalmente por el Ejecutivo Federal.

En el evento participaron los diputados federales Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI; Antonio Meléndez Ortega; y Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario; además de los diputados locales Guillermo Ramírez Gutiérrez, presidente del Congreso de Chihuahua, y Arturo Medina Aguirre, coordinador de la bancada local.

También estuvieron presentes productores de distintas regiones, entre ellos Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECh), así como servidores públicos vinculados con el sector agrícola.

Durante el foro, los participantes expresaron preocupación por los apartados que sustituyen las concesiones de agua por autorizaciones temporales y que prohíben la transmisión de permisos, lo que —advirtieron— generaría incertidumbre jurídica y afectaciones directas a las actividades productivas.

Asimismo, señalaron que la iniciativa “no prioriza la conservación ni el uso sustentable del recurso, sino que se centra en aspectos administrativos del manejo del agua”.

Ante las inquietudes del sector, uno de los productores propuso solicitar una prórroga para ampliar el proceso de discusión legislativa y permitir la participación de académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil.

En respuesta, Rubén Moreira Valdez aseguró que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados impulsará una extensión del periodo de análisis y propondrá la creación de una comisión especial que integre a diversos sectores sociales para revisar el dictamen antes de su aprobación final.