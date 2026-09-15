México

29.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Martes 15 de septiembre de 2026

PT rechaza definición de Morena en Guerrero y pide nueva encuesta

La dirigencia del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero rechazó la designación de Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, posición que la perfila como futura candidata de Morena a la gubernatura del estado.

El anuncio fue realizado por Ariadna Montiel, dirigente de Morena, durante una conferencia en la que se informó que Mojica resultó seleccionada para encabezar el proyecto rumbo a la sucesión de Evelyn Salgado.

Sin embargo, Victoriano Wences Real, dirigente estatal del PT, aseguró que su partido no fue convocado al proceso ni recibió los resultados de las encuestas utilizadas para definir la candidatura.

De acuerdo con Wences, la postura de la dirigencia nacional del PT es no validar el resultado en Guerrero y solicitar que se realice una nueva encuesta.

La inconformidad se suma a la expresada por Abelina López, alcaldesa con licencia de Acapulco y también aspirante a la candidatura, quien cuestionó el proceso interno.

Durante el anuncio de Morena no estuvieron presentes representantes ni emblemas del PT, a diferencia del PVEM, que sí acompañó el evento.

Por ahora, queda pendiente conocer si el desacuerdo derivará en una ruptura de la alianza entre Morena y el PT rumbo a la elección por la gubernatura de Guerrero.

Refuerza SSPE operativo vial por festejos del Grito en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Senado autoriza ingreso de 139 militares de EU a Chihuahua

Cerrarán por seis semanas carriles del Teófilo Borunda por obras de la Gaza

Enfrentamiento armado moviliza a autoridades en Nonoava

Mantienen búsqueda de Marcos Alfredo Chávez, desaparecido en Parral desde 2018
Detienen a dos tras asalto violento en tienda al norte de Chihuahua
Detienen en Edomex a mujer acusada de matar a sus hijas de 1 y 6 años
Establecen que todos los medidores de agua deben cumplir con normas oficiales mexicanas
Alertan por fraude con falsa identidad de militares en venta de celulares
Nuevo iPhone plegable de Apple costará hasta 77 mil 999 pesos en México
Choque múltiple deja daños materiales en Delicias
Plantea César Jáuregui crecimiento ordenado para Chihuahua ante CAPRIN

Municipios

Más Noticias

Cruz Roja desplegará 80 voluntarios durante festejos patrios en Chihuahua
Irán descarta diálogo con Estados Unidos mientras no se cumplan sus condiciones
Obama y Harris piden mayor regulación para la inteligencia artificial