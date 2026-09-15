PT rechaza definición de Morena en Guerrero y pide nueva encuesta

Martes 15 de septiembre de 2026

La dirigencia del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero rechazó la designación de Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, posición que la perfila como futura candidata de Morena a la gubernatura del estado.

El anuncio fue realizado por Ariadna Montiel, dirigente de Morena, durante una conferencia en la que se informó que Mojica resultó seleccionada para encabezar el proyecto rumbo a la sucesión de Evelyn Salgado.

Sin embargo, Victoriano Wences Real, dirigente estatal del PT, aseguró que su partido no fue convocado al proceso ni recibió los resultados de las encuestas utilizadas para definir la candidatura.

De acuerdo con Wences, la postura de la dirigencia nacional del PT es no validar el resultado en Guerrero y solicitar que se realice una nueva encuesta.

La inconformidad se suma a la expresada por Abelina López, alcaldesa con licencia de Acapulco y también aspirante a la candidatura, quien cuestionó el proceso interno.

Durante el anuncio de Morena no estuvieron presentes representantes ni emblemas del PT, a diferencia del PVEM, que sí acompañó el evento.

Por ahora, queda pendiente conocer si el desacuerdo derivará en una ruptura de la alianza entre Morena y el PT rumbo a la elección por la gubernatura de Guerrero.