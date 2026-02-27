PT recibe 828 millones para sus Cendis en víspera de la reforma electoral

Viernes 27 de febrero de 2026

A pocos días de que llegue al Congreso la iniciativa de reforma electoral presidencial, el Gobierno federal publicó las reglas de operación para los Centros de Atención Infantil (Cendis) que administra el Partido del Trabajo (PT), dirigido por Alberto Anaya, asegurando 828 millones de pesos para 2026.

Esta asignación ocurre mientras el PT mantiene su resistencia a apoyar la reforma, argumentando que la propuesta le restaría recursos y podría reducir sus diputados plurinominales, su principal fuerza política. Con los fondos para los Cendis ya asegurados, lo que resta en juego para el PT son las posiciones pluri.

Destino de los recursos

Los Cendis del PT, presentes en 15 estados, recibirán fondos según las nuevas reglas:

Hasta 2 millones de pesos por centro

700 mil pesos para obras de mantenimiento, protección civil y seguridad

577 mil pesos para pago de agua y luz

425 mil pesos para adecuaciones y equipamiento

300 mil pesos para enseres de cocina

25 mil pesos para procesos administrativos

Antecedentes de irregularidades

Estos Cendis han sido objeto de acusaciones de lavado de dinero y desvíos de recursos:

En 2017, la PGR investigó presuntos desvíos por al menos 100 millones de pesos, involucrando a Guadalupe Rodríguez, esposa de Anaya, y a otros dirigentes del PT.

En 2018, con AMLO como Presidente electo, la PGR retiró las imputaciones; no hubo detenciones ni comparecencias judiciales.

El PT se levantó la semana pasada de la mesa de negociación por desacuerdo en la reducción de financiamiento y el esquema de plurinominales. La publicación de las reglas por parte de la SEP asegura los fondos para los Cendis, en un momento en que los votos del PT podrían ser clave para la aprobación de la reforma constitucional.