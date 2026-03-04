México

PT votará en contra de reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum

El coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, adelantó que su bancada votará en contra de la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que representa un posible retroceso democrático.

Aunque Morena y la mandataria federal han señalado que presentarán la reforma constitucional, pese a la falta de respaldo de sus aliados PT y PVEM, Sandoval afirmó que no están dispuestos a “correr el riesgo de volver a un partido de Estado”.

El legislador explicó que el debate no se centra únicamente en las diputaciones plurinominales ni en el financiamiento a los partidos, sino en modificaciones al sistema político. “No hay como para qué ir a una reforma tan profunda. Nosotros seguimos firmes en nuestra postura”, declaró tras reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Sandoval sostuvo que los 49 diputados del PT votarán en contra de la propuesta. Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere el voto de las dos terceras partes del Congreso para su aprobación, por lo que la postura del PT resulta determinante para que Morena pueda alcanzar la mayoría calificada necesaria.

Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.

