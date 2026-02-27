PVEM advierte que votar en contra de reforma electoral no sería traición a Morena

Viernes 27 de febrero de 2026

El coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, señaló que su partido no traicionaría la coalición con Morena si decide votar en contra de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Escobar y Vega calificó la iniciativa como inviable en la forma en que fue presentada.

En entrevista con El Universal, el dirigente del PVEM sostuvo que el proyecto de reforma constitucional contiene “enorme incongruencia” y favorecería principalmente al partido con mayores recursos. Además, pidió que, en caso de aprobarse, los recursos que resulten del recorte presupuestal se distribuyan de manera equitativa entre todos los partidos, llamando a Morena a mostrar “generosidad”.

Escobar y Vega recordó que su partido ha respaldado todas las reformas constitucionales presentadas por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, pero advirtió que la actual propuesta incluye medidas que no estaban contempladas en los 100 compromisos de campaña de Sheinbaum, como la integración de la Cámara de Diputados por primera minoría y la reducción del presupuesto del INE.

Entre los principales puntos de la reforma destacan:

Eliminación de listas plurinominales cerradas y promoción del voto directo para todos los candidatos.

Mantener los 500 diputados, con 300 por mayoría relativa y 200 de representación proporcional bajo fórmulas actualizadas.

Reforma del Senado a 96 escaños, eliminando la lista proporcional.

Reducción del 25% del gasto electoral, incluyendo INE, partidos y tribunales, con posibilidad de reorientar el ahorro a gasto social.

Regulación del uso de inteligencia artificial y prohibición de bots en campañas electorales.

Fortalecimiento del voto de mexicanos en el extranjero, con ocho diputados migrantes elegidos por proporción de votos.

Constitucionalización de la diáspora mexicana y reconocimiento de sus derechos políticos.

Prohibición de nepotismo y reelección consecutiva inmediata para cargos de elección popular a partir de 2030.

Refuerzo de la paridad de género en candidaturas y listas electorales.

El PVEM señaló que la reforma debe ser práctica y coherente, y advirtió que no es viable aumentar el número de candidatos de representación proporcional mientras se recortan recursos. Asimismo, defendió la autonomía del INE y consideró inaceptable cualquier reducción de su presupuesto, recordando que el instituto tardó décadas en consolidar la certeza y transparencia del voto.

La iniciativa se presentará próximamente al Congreso, aunque la cámara receptora aún está por definirse. Escobar y Vega concluyó que un rechazo de su partido no constituiría una derrota política, pero insistió en que Morena debe garantizar equidad y claridad en la aplicación de la reforma.