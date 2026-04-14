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Martes 14 de abril de 2026

PVEM competirá sin Morena en San Luis Potosí rumbo a elecciones

La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón, confirmó que su partido participará sin coalición con Morena en las próximas elecciones en San Luis Potosí.

Durante un mitin político, la lideresa adelantó que esta estrategia podría replicarse en otros estados para los comicios intermedios de 2027, aunque no precisó cuáles. Aseguró que el partido buscará incrementar el número de presidencias municipales que actualmente gobierna y reiteró el compromiso de postular candidaturas bajo criterios de paridad de género.

El anuncio se da en medio de la polémica en torno a la posible candidatura de Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lo que ha generado debate sobre la llamada “Ley Esposa”.

Dicha figura, impulsada también en otras entidades como Nuevo León, establece la alternancia de género en las gubernaturas; es decir, si el titular del Ejecutivo es hombre, el siguiente deberá ser mujer. Sin embargo, críticos señalan que esta medida podría utilizarse para favorecer a familiares de los gobernadores en turno, bajo el argumento de cumplir con la paridad.

El PVEM no descartó seguir ajustando su estrategia política conforme avance el proceso electoral.

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