Lunes 8 de septiembre de 2025

PVEM reafirma apoyo a Claudia Sheinbaum pese a señales de ruptura

Tras las declaraciones del senador Luis Melgar Bravo, quien abrió la posibilidad de una ruptura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con Morena, los principales dirigentes de la bancada verde en el Senado ratificaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Manuel Velasco, coordinador del PVEM, declaró en entrevista que el partido seguirá apoyando “a la primera mujer en la historia que es Presidenta” y su agenda legislativa. Velasco aclaró que cualquier definición sobre alianzas partidistas deberá ser resultado de un diálogo entre las dirigencias.

El senador Luis Melgar Bravo criticó a Morena por mantener en sus filas a figuras que calificó como “ratas”, entre ellos el ex gobernador chiapaneco Rutilio Escandón y el grupo encabezado por Adán Augusto López Hernández. Velasco rechazó estas afirmaciones y aseguró mantener un diálogo respetuoso con todos los legisladores.

Por su parte, Waldo Fernández, también senador del PVEM, descartó la posibilidad de una ruptura inminente y aseguró que la bancada está “muy firme en el apoyo a nuestra Presidenta”.

En paralelo, Arturo Escobar, secretario técnico del PVEM, advirtió que de cara a las elecciones de gubernaturas en 2027, el partido podría competir de manera independiente. Escobar responsabilizó al gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal, de haber debilitado a la bancada verde al atraer diputados locales.

Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública

