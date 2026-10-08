Padres toman primaria Víctor Hugo Rascón Banda y exigen intendente

Jueves 8 de octubre de 2026

Padres de familia de la primaria Víctor Hugo Rascón Banda, ubicada al suroriente de la ciudad, tomaron las instalaciones del plantel para exigir a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) la asignación de personal de intendencia.

Los manifestantes colocaron cartulinas y conos en el acceso a la escuela y señalaron que el plantel lleva varios meses sin contar con personal encargado de la limpieza.

De acuerdo con los padres, el problema se ha prolongado durante dos ciclos escolares, debido a que los intendentes que llegan permanecen poco tiempo, son cambiados o dejan de acudir por incapacidad.

Afirmaron que ya han solicitado apoyo en distintas ocasiones, pero hasta el momento no han recibido una solución definitiva.

Los inconformes señalaron que la falta de limpieza adecuada puede representar un riesgo para las niñas y niños que asisten al plantel, por lo que pidieron una respuesta inmediata de las autoridades educativas.

La protesta continuará hasta obtener una solución que garantice condiciones adecuadas de higiene dentro de la escuela.