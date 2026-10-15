Paga todo en efectivo, Francisco Sánchez convoca a la resistencia nacional contra la prohibición del efectivo

Jueves 15 de octubre de 2026

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, convocó a los ciudadanos a resistir pagando todo en efectivo, ante la posibilidad de que hoy el Senado de la República apruebe la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, proyecto que abre la puerta a prohibir el uso de efectivo en el país.

“El régimen quiere decidir cómo puedes gastar el dinero que tú trabajaste. Quieren meter al burócrata y al banquero entre tu esfuerzo y el pan de tu familia”, expresó.

El legislador chihuahuense advirtió que permitir al gobierno imponer medios de pago exclusivos amenaza la libertad económica y somete las compras cotidianas a la disponibilidad de servicios financieros, conectividad y sistemas tecnológicos.

Asimismo, señaló que los pagos sujetos a comisiones pueden reducir las ganancias de los pequeños comercios y trasladar nuevos costos a las familias.

“Se llenaron la boca hablando del pueblo y ahora quieren llenarle la caja a los bancos. El comerciante pone el negocio, el trabajador pone el esfuerzo y el banquero cobra por dejarlos intercambiar el fruto de su trabajo”, manifestó.

Francisco Sánchez convocó a una resistencia activa, firme y cotidiana rechazando el dinero digital y pagando todo en efectivo, para que cada compra sea un acto de resistencia.

“Paguemos todo en efectivo. En la tienda, en el mercado, en cada comercio que lo acepte. Que cada billete que cambia de manos sea una defensa de nuestra libertad. Que cada compra sea un mensaje al poder: el dinero es nuestro y nosotros decidimos cómo usarlo”, sentenció.