“Pagar el predial es invertir en el desarrollo de nuestra comunidad”: Síndica

Jueves 26 de febrero de 2026

La Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, recordó a la ciudadanía que este viernes 27 de febrero concluye el plazo para aprovechar el 8% de descuento en el pago del impuesto Predial, beneficio disponible tanto en pagos en línea como presenciales.

Destacó la importancia de cumplir con esta obligación, ya que los recursos recaudados se destinan a proyectos y obras que benefician directamente a la ciudad y sus habitantes.

“Pagar tu Predial no es solo un compromiso ciudadano, sino una manera de contribuir al desarrollo de nuestra comunidad, desde el mantenimiento de calles hasta el fortalecimiento de los servicios públicos”, señaló Olivia Franco.

Quienes deseen realizar su pago en línea pueden hacerlo a través de la página oficial del municipio: www.municipiochihuahua.gob.mx o mediante el TesoChat de WhatsApp al 614-120-00-13, que permite descargar recibos y resolver dudas sobre el Predial.

Para quienes prefieran la atención presencial, la Tesorería cuenta con módulos en el centro, norte y sur de la ciudad, así como en bancos y establecimientos autorizados como Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, BanBajío, Azteca, Oxxo, Alsuper y Smart.

Además, la Tesorería ofrece atención telefónica al 072, extensiones 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702.