Palacio de Gobierno se prepara para la temporada navideña con nuevas decoraciones

Jueves 27 de noviembre de 2025

El Palacio de Gobierno de Chihuahua y otros edificios oficiales se visten de fiesta con motivo de la temporada decembrina. Este miércoles por la tarde, se inició la instalación de adornos en el exterior e interior del recinto, incluyendo la avenida Carranza, donde los trabajos con grúa provocaron la inhabilitación temporal del carril derecho en sentido norte-sur.

Además del Palacio de Gobierno, otras instalaciones gubernamentales, como el Registro Civil y el edificio Héroes de la Revolución, ya lucen decoraciones navideñas.

Por otra parte, avanza la construcción de la tradicional pista de hielo junto a la Plaza del Ángel, que estará lista para su inauguración el próximo lunes 1 de diciembre, ofreciendo a los chihuahuenses un espacio de recreación durante la temporada.