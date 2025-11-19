Deportes

13.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Panamá, Curazao y Haití aseguran su boleto al Mundial 2026

Panamá.— Las selecciones de Panamá, Curazao y Haití se clasificaron este martes al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, tras finalizar como primeras en sus respectivos grupos de la Concacaf. Con ello, ya suman 42 de las 48 selecciones que participarán en el torneo.

Por su parte, Jamaica y Surinam obtuvieron el derecho de disputar la repesca intercontinental, que otorgará dos plazas adicionales al Mundial y se jugará en marzo próximo. El sorteo de ambos repechajes se realizará este jueves.

En Europa, los doce clasificados directos son: Alemania, Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Portugal, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza, mientras que los segundos lugares de cada grupo y los cuatro mejores de la UEFA Nations League disputarán el repechaje europeo para cuatro cupos más.

Entre los equipos ya clasificados por continente están:

Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Concacaf: Panamá, Curazao y Haití.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Los equipos que jugarán la repesca intercontinental, con dos boletos en disputa, son: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam.

Con estos resultados, el Mundial 2026 empieza a tomar forma, con un total de 42 selecciones ya confirmadas y las seis restantes por definirse en los repechajes europeos e intercontinentales.

Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral

Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil

Municipio mantiene fumigaciones diarias en parques para prevenir plagas en temporada de primavera
Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada
Alerta Bonilla sobre riesgos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para el campo
Destruyen pista de aterrizaje clandestina en Moris
Detienen a presunto responsable de ataque armado en la colonia Roma Sur
EE. UU. lanza operación contra Ryan Wedding, exatleta olímpico y líder de red de narcotráfico
San Francisco del Oro suspende desfile del 20 de noviembre por seguridad
Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos

Municipios

Más Noticias

Ecuatorianos rechazan presencia militar estadounidense en referéndum
UACh y Universidad de Bonn colaborarán en simulaciones de realidad virtual para enfermería
Pide Arturo Zubía frenar reforma a la Ley de Aguas por impacto negativo al campo de Chihuahua