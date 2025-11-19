Panamá, Curazao y Haití aseguran su boleto al Mundial 2026

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Panamá.— Las selecciones de Panamá, Curazao y Haití se clasificaron este martes al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, tras finalizar como primeras en sus respectivos grupos de la Concacaf. Con ello, ya suman 42 de las 48 selecciones que participarán en el torneo.

Por su parte, Jamaica y Surinam obtuvieron el derecho de disputar la repesca intercontinental, que otorgará dos plazas adicionales al Mundial y se jugará en marzo próximo. El sorteo de ambos repechajes se realizará este jueves.

En Europa, los doce clasificados directos son: Alemania, Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Portugal, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza, mientras que los segundos lugares de cada grupo y los cuatro mejores de la UEFA Nations League disputarán el repechaje europeo para cuatro cupos más.

Entre los equipos ya clasificados por continente están:

Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Concacaf: Panamá, Curazao y Haití.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Los equipos que jugarán la repesca intercontinental, con dos boletos en disputa, son: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam.

Con estos resultados, el Mundial 2026 empieza a tomar forma, con un total de 42 selecciones ya confirmadas y las seis restantes por definirse en los repechajes europeos e intercontinentales.