Pánico en fraccionamiento Los Álamos de Aldama por presencia de hombres armados

Miércoles 25 de febrero de 2026

Momentos de tensión y pánico se vivieron la mañana de este martes en el fraccionamiento Los Álamos, en el municipio de Aldama, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en la zona.

De acuerdo con versiones de vecinos del sector, los sujetos se desplazaban en varios vehículos realizando detonaciones de arma de fuego. Habitantes señalaron que presuntamente una persona fue privada de la libertad y que los agresores impidieron que trabajadores abordaran los camiones de transporte de personal para trasladarse a sus centros laborales.

Tras los reportes al sistema de emergencias, se registró una movilización de elementos de distintas corporaciones policiacas, así como de fuerzas federales, quienes desplegaron un operativo en el área.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial detallada sobre lo ocurrido, mientras continúan las acciones de vigilancia en la zona.