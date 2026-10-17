Panistas arropan a César Jáuregui afuera del Tribunal; crece tensión política al interior del PAN

Sábado 17 de octubre de 2026

Un nutrido grupo de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional se congregó este sábado afuera de las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para expresar su respaldo a César Jáuregui Moreno, detenido esta mañana, en medio de la disputa interna por la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua en 2027.

“¡Maru escucha, el PAN está en la lucha!”, “¡Hasta donde tope con César Jáuregui!” y “¡Queremos a César!” fueron algunas de las consignas de los asistentes, quienes manifestaron su solidaridad con el panista mientras esperaban el inicio de la audiencia judicial.

La movilización adquiere especial relevancia política porque ocurre en momentos en que Acción Nacional se encuentra inmerso en el proceso de definición de sus candidaturas para 2027, particularmente la de la capital del estado, donde Jáuregui Moreno ha manifestado su intención de participar y ha defendido que la decisión se tome mediante mecanismos democráticos, abiertos a la militancia y a los ciudadanos.

Apenas el pasado martes, durante una reunión convocada por el Comité Directivo Municipal del PAN para consultar posibles alianzas electorales, un grupo de militantes, entre ellos simpatizantes de Jáuregui, exigió que antes de cualquier definición se establecieran reglas claras para elegir al candidato a la Presidencia Municipal, rechazando una eventual imposición.

La tensión política aumentó durante los últimos días, luego de las declaraciones de la gobernadora Maru Campos sobre los acontecimientos relacionados con el operativo contra un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal. Jáuregui respondió públicamente que había actuado conforme a sus responsabilidades, defendió las decisiones tomadas y aseguró que, de encontrarse nuevamente ante las mismas circunstancias, volvería a actuar de la misma manera.

En este contexto, la detención de Jáuregui, ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, generó nuevas reacciones entre sectores del panismo chihuahuense.

Las consignas dirigidas a Maru Campos reflejaron el desacuerdo de los manifestantes con lo ocurrido y trasladaron al exterior del recinto judicial una discusión que también tiene implicaciones para la vida interna del PAN.

La situación se presenta, además, cuando entre los aspirantes a la candidatura municipal figura Santiago de la Peña, actual secretario general de Gobierno, junto con otros perfiles panistas que buscan participar en el proceso de selección.

El propio Comité Ejecutivo Nacional del PAN había señalado apenas este viernes que tanto César Jáuregui como Santiago de la Peña continuaban dentro del proceso interno y que no existía una definición anticipada de la candidatura.

Así, mientras la situación jurídica de Jáuregui deberá resolverse ante los tribunales, el episodio ha profundizado el debate político sobre el proceso de selección de candidatos, la unidad del panismo y las condiciones en que Acción Nacional llegará a la elección de 2027.

Los panistas congregados afuera del Tribunal reiteraron su respaldo a César Jáuregui, en espera de las determinaciones judiciales sobre las imputaciones formuladas por la Fiscalía y las posibles medidas cautelares.