Panteones municipales están listos para recibir visitantes por Día de las Madres

Lunes 4 de mayo de 2026

El director de Servicios Públicos Municipales de Chihuahua, José Luis de la Madrid Téllez, informó que los cuatro panteones municipales se encuentran limpios y preparados para recibir a miles de personas durante las celebraciones del próximo 10 de mayo.

El funcionario señaló que, después del Día de Muertos, el Día de las Madres representa una de las fechas con mayor afluencia en los camposantos de la ciudad.

Por ello, cuadrillas municipales reforzaron labores de limpieza y mantenimiento para garantizar espacios dignos para las familias que acudirán a recordar a sus madres y abuelas.

De acuerdo con las autoridades municipales, se espera una asistencia de entre 20 mil y 25 mil personas durante esta jornada.

José Luis de la Madrid explicó que, aunque la cifra es menor a los cerca de 100 mil visitantes que suelen registrarse en noviembre, continúa siendo un operativo prioritario para la administración municipal.

Proyectan nuevo panteón al norte de la ciudad

El funcionario también dio a conocer avances en el proyecto del Panteón Municipal número 5, que estará ubicado en la zona norte de Chihuahua.

Detalló que estudiantes de arquitectura colaboran actualmente en el diseño del nuevo espacio, que busca atender a habitantes de ese sector que actualmente deben trasladarse hasta el panteón número 4, ubicado al sur de la ciudad.

El proyecto contempla una extensión de 12 hectáreas y requerirá una inversión estimada de entre 20 y 25 millones de pesos.

Además, contará con barda perimetral, oficinas administrativas y una distribución moderna, como parte de la estrategia del alcalde Marco Bonilla para ampliar y mejorar los servicios públicos municipales.