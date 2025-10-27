Panteones municipales operarán en horario especial por Día de Muertos

Lunes 27 de octubre de 2025

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, los panteones municipales abrirán en un horario especial de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, informó el director de Servicios Públicos, José Luis de Lamadrid Téllez.

El funcionario explicó que esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de los visitantes, ya que durante esta temporada los cementerios carecen de alumbrado y oscurece más temprano.

“En estas fechas, a las 6:00 de la tarde ya cayó el sol y los panteones no tienen luz, por eso cerraremos puntualmente a esa hora”, señaló De Lamadrid.

Además, indicó que una vez cerradas las puertas, se realizará un barrido con apoyo de cadetes de la Policía Municipal para asegurar que no quede nadie dentro de los recintos. Subrayó que no se permitirá el ingreso después del cierre y que, a más tardar, a las 7:00 de la noche los panteones deberán estar completamente vacíos. Estas acciones buscan prevenir accidentes y mantener el orden durante las visitas masivas que se esperan en estas fechas tan significativas para las familias chihuahuenses.

Con esta medida, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la población a acudir con anticipación para rendir homenaje a sus seres queridos, respetando los horarios establecidos y colaborando con las autoridades para tener una conmemoración ordenada y segura.